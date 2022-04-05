Как остановить Россию: Зеленский дал ответ на заседании Совбеза ООН

Президент Украины подчеркнул, что никто из виновных не спрячется.

Как остановить Россию? Немедленно привлекать российских военных и отдающих им приказы к ответственности за военные преступления на территории Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН 5 апреля.

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"Каждый, кто отдал преступные приказы и их выполнял, убивая людей, окажутся под трибуналом, который должен быть анологичным Нюрнбергскому процессу. Я хочу напомнить дипломатам России, что после Второй мировой войны наказание не обошло такого человека как фон Риббентроп, и хочу напомнить архитекторам преступной политики России, что наказание догнало и Адольфа Эйхмана. Никто из виновных не спрячется", — подытожил Зеленский.

Напомним, президент Украины также заявил, что сегодня на территории Украины Россия совершает самые страшные военные преступления за все время после завершения Второй мировой войны.

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