Как остановить Россию: Зеленский дал ответ на заседании Совбеза ООН

Президент Украины подчеркнул, что никто из виновных не спрячется.
Как остановить Россию? Немедленно привлекать российских военных и отдающих им приказы к ответственности за военные преступления на территории Украины.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН 5 апреля.
"Каждый, кто отдал преступные приказы и их выполнял, убивая людей, окажутся под трибуналом, который должен быть анологичным Нюрнбергскому процессу. Я хочу напомнить дипломатам России, что после Второй мировой войны наказание не обошло такого человека как фон Риббентроп, и хочу напомнить архитекторам преступной политики России, что наказание догнало и Адольфа Эйхмана. Никто из виновных не спрячется", — подытожил Зеленский.
Напомним, президент Украины также заявил, что сегодня на территории Украины Россия совершает самые страшные военные преступления за все время после завершения Второй мировой войны.
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