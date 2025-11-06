Как остановить врага: военный назвал единственный способ

ВСУ на фронте / © Associated Press

Единственный способ стабилизировать ситуацию на фронте — увеличение личного состава в разы.

Об этом заявил начальник отделения коммуникации 63-й отдельной механизированной бригады Ростислав Ящишин в эфире телеканала «Киев24».

По его словам, российские войска обладают значительным численным преимуществом и постоянно бросают в бой новые силы.

«У них просто неограниченное, безлимитное количество пехоты, которое они бросают на наши позиции. У нас нет людей. Поэтому пока мы не можем полностью предотвратить эту ситуацию», — отметил военный.

Несмотря на преимущество противника, украинские силы эффективно используют разведывательные дроны.

«Мы видим все с помощью наших дронов. И дроны, и пехота производят качественные зачистки там, где враг пытается закрепиться», — рассказал Ящишин.

Для этого создана сводная батальонно-тактическая группа, в состав которой входят опытные бойцы из разных подразделений. Они действуют точечно, отрабатывая инфильтрацию противника на местах.

Процесс зачисток продолжается постоянно — враг снова пытается занять позиции, которые накануне удалось уволить.

«Мы зачистили сегодня — завтра они снова пришли. Это процесс постоянный, иначе быть не может», — объяснил военный.

По мнению Ящишина, увеличение количества военных подразделений, наблюдательных пунктов и позиций является единственным путем остановить врага.

«Только существенное подкрепление личным составом позволит стабилизировать фронт. Иначе мы будем только реагировать на очередные инфильтрации», — подытожил он.

Ситуация на передовой остается динамичной. Несмотря на численное преимущество врага, украинские военные демонстрируют высокую мобильность, координацию действий и контролировать ситуацию с помощью технологий. Однако ключевым фактором остается человеческий ресурс, без которого удержать позицию надолго невозможно.

Напомним, Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию РФ. Мобилизация продлится с 1 января по 31 декабря — без перерывов.