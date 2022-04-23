Как оставаться на связи без мобильного покрытия: в Госспецсвязи посоветовали полезные приложения

В Государственной службе специальной связи и защиты информации посоветовали, как оставаться на связи даже при отсутствии мобильного покрытия.
В период войны очень важно знать о том, что с близкими. Услуги украинских операторов позволяют узнать, когда нужный абонент появится на связи, а приложения, установленные на телефоне, позволяют общаться с соседями, даже при отсутствии покрытия.
Об этом сообщили в Госспецсвязи и посоветовали соответствующие приложения.
Приложения, которые можно установить:
Также Госспецсвязи подготовило и обнародовало рекомендации по использованию телефона, если вы находитесь на временно оккупированных территориях.
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