Как оставить Россию без ракет: эксперт сделал сенсационное заявление

У РФ нет своих микрочипов, контролеров или другой микроэлектроники даже приближенной к западным качествам и параметрам.

Если России полностью перекрыть доступ к западным технологиям, уже через неделю она не сможет производить оружие.

Об этом в очередном выпуске проекта "Укринформа" "О войне" сказал Владислав Власюк, секретарь международной санкционной группы Ермака-Макфола.

“Если представить, что прямо сейчас Россия перестала получать какие-либо западные технологии – через неделю Россия не сможет выпускать оружие. У них нет своих микрочипов, контролеров или другой микроэлектроники – даже приближенного качества и параметров”, – отметил Власюк.

Напомним, Китай поставляет в Россию товары военного назначения. В частности, речь идет о двигателях для крылатых ракет и беспилотников, оборудовании для производства баллистических ракет и микросхемах, необходимых для военной техники.

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