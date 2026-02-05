Как отключение Starlink у россиян изменит течение боевых действий — эксперт объяснил

Starlink

Неофициальное использование российскими оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink сталкивается с серьезными перебоями. Это создает новые вызовы для врага, заставляя его изменять тактику как в тылу, так и на линии столкновения.

Об этом рассказал руководитель Центра подготовки операторов БпЛА «Крук», ветеран ВСУ Виктор Таран в комментарии Telegraf.

По словам эксперта, ожидать полного прекращения атак на глубокий тыл не стоит. Основную угрозу для украинской инфраструктуры, в частности ТЭЦ, продолжают представлять баллистические ракеты и стратегическая авиация, работа которых мало зависит от терминалов Starlink.

Однако ситуация с ударными беспилотниками изменится кардинально.

«На точность это повлияет, потому что долетать "Шахедами" и доводить их до цели "Старлинками" уже не получится», — подчеркнул Виктор Таран.

Эксперт пояснил, что в последнее время россияне использовали «Шахеды», оборудованные терминалами Starlink, для высокоточных ударов по гражданской логистике, например, по поездам.

Именно этот фактор — угроза обвинений в содействии терроризму и потенциальный обвал акций компании — вероятно, заставил Илона Маска принять меры по блокированию связи для агрессора.

Дает ли это ВСУ преимущество на фронте

Наиболее ощутимым удар по системе связи врага станет непосредственно на передовой. В современной войне именно качественный интернет обеспечивает оперативное управление и видеотрансляцию с дронов в реальном времени.

Виктор Таран отмечает, что сейчас складывается ситуация, похожая на начало полномасштабного вторжения. ВСУ имеют стабильную связь, стримы всех видов БпЛА и быструю передачу данных на командные пункты. А россияне теряют «глаза» и оперативность.

«Российские войска сейчас почти слепые — они не видят, что происходит на поле боя, поэтому их атаки становятся менее эффективными, а потери увеличиваются», — подчеркнул ветеран.

Продолжатся ли «мясные» штурмы

Несмотря на технические проблемы, враг вряд ли откажется от наступательных действий. Аналитик прогнозирует, что россияне смогут наладить альтернативные каналы голосовой связи через несколько недель, однако видеотрансляции останутся для них проблемой.

В таких условиях командование РФ, вероятно, продолжит посылать штурмовые группы «на убой».

«Эффективность снизится, жертвы с их стороны увеличатся, с украинской — уменьшатся. Мы будем наносить поражение, а они не могут оперативно передавать данные через Starlink», — резюмировал Виктор Таран.

Таким образом, технологическое преимущество снова оказывается на стороне Украины, что позволяет Силам обороны действовать быстрее и эффективнее противника.

Напомним, ранее в США бизнесмен Илон Маск сообщил об успехах в вопросе блокировки Starlink для РФ.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заверил в дальнейшем сотрудничестве со SpaceX. По его словам, украинская сторона активно сотрудничает с командой Маска над следующими важными действиями. Федоров поблагодарил Маска за поддержку.

Как известно, Starlink от SpaceX играет ключевую роль в обеспечении связи для Украины во время войны. Ранее сеть использовалась для оперативного управления коммуникациями и поддержки безопасности на передовой.