Как отвоевали вышки Бойко и высадились в Крыму: подробности от командира подразделения ГУР

На всех морских платформах были российские военные, но при приближении украинских бойцов они скрылись.

Командир спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны на псевдо "Тимур" рассказал подробности спецоперации по возобновлению контроля над так называемыми "вышками Бойко" в Черном море и высадке десанта в оккупированном Крыму на День независимости.

Об этом он говорил в интервью LIGA.net.

По словам командира спецподразделения, главной сложностью в обоих случаях было море, поскольку раньше был опыт проведения таких операций только на реках.

“Остров Змеиный, вышки Бойко и высадка в Крыму – это морские операции. Несколько другие ощущения, другой адреналин", – сказал он.

О "вышках Бойко"

"Тимур" отметил, что российские военные были на всех морских платформах, но когда украинские бойцы приблизились к ним на определенное расстояние — сбежали.

"Вообще сейчас так происходит не только в море – это везде. Мое подразделение сражается на многих направлениях, и мы обычно во многих направлениях видим, как россияне бегут", – отметил офицер.

О десанте в Крыму

"Тимур" также отметил, что во время высадки десанта в оккупированном Крыму в День независимости важна была помощь от людей, находящихся на оккупированной россиянами территории.

"Люди, которые сейчас находятся на оккупированных территориях, увидели, что мы идем домой и для нас нет разницы, сколько километров моря. Мы показали, что мы рядом. И они показали, что они рядом. Без наших небезразличных граждан там это было бы невозможно" ", – сказал он.

По словам командира, на мысе Тарханкут украинские разведчики должны были поразить дом, где проживали российские военные, но, кроме того, они устроили погоню за патрульным автомобилем.

"Гранатометом отработали по этому дому, отработали по патрульному автомобилю. Отработали стрельбой по военнослужащим, которые на минутку задумались, чтобы к нам приблизиться. Но потом они сбежали оттуда. Надо было выставить наше знамя. Ну и все, ребята начали уход. Вот этот этап произошел так", – рассказал "Тимур".

О возвращении в Крым

Офицер пообещал, что его подразделение еще вернется в Крым.

"У нас уже очень много лодок. Много всего, что может идти по воде. Но даже если бы их не было, значит, мы бы туда полетели. Это наш дом. Поэтому будем дальше планировать, заходить и отрабатывать врага".

Напомним, после того, как спецподразделение ГУР МО вернуло под контроль "вышки Бойко" в Черном море, Украина также получила "в подарок" новую радиолокационную систему россиян.

Читайте также: