Как партизаны охотятся на оккупантов: подрыв в Бердянске и события в Мелитополе

На оккупированных территориях Запорожской области активизировались украинские партизаны, которые подорвали вражеский автомобиль в Бердянске и чуть не подорвали захватчиков в Мелитополе.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" 27 октября.

Работа партизан в Бердянске

Федоров заявил об активизации украинских сил сопротивления на временно оккупированных территориях. Так, в Бердянске был взорван автомобиль возле отеля, который захватили российские войска, и в котором проживало вражеское руководство.

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"Также в этом автомобиле был взорван тот, кто отвечал непосредственно за пытки наших гражданских жителей на территории временно оккупированного Бердянска. Больше он не сможет пытать, хотя к сожалению такой нечисти во временно оккупированных городах еще много. Поэтому еще многих ожидают взрывы и ликвидация от наших сил сопротивления", – анонсировал мэр Мелитополя.

События в Мелитополе

Что касается самого Мелитополя, то силам сопротивления не удалось повторить события, произошедшие в Бердянске.

"Враги слишком боятся, что что-то с ними произойдет, и часто проверяют свои автомобили. Один из вражеских военных нашел в своем автомобиле что-то заложенное, поэтому смог вовремя на это среагировать", — рассказал Федоров.

Он отметил, что это точно морально повлияло на российских оккупантов, и теперь они еще больше боятся и паникуют.

Напомним, 23 октября в оккупированном Бердянске партизаны взорвали автомобиль с российскими ФСБшниками возле гостиницы Jasmin Guest-House, уничтожив сразу четырех оккупантов. Ликвидированные захватчики были причастны к пыткам местных жителей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Это месть! В Бердянске взорвали ФСБшников! Рашисты экстренно убегают!

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