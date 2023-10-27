Как партизаны охотятся на оккупантов: подрыв в Бердянске и события в Мелитополе

Российские захватчики начали паниковать на оккупированных территориях Запорожья.
На оккупированных территориях Запорожской области активизировались украинские партизаны, которые подорвали вражеский автомобиль в Бердянске и чуть не подорвали захватчиков в Мелитополе.
Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" 27 октября.
Работа партизан в Бердянске
Федоров заявил об активизации украинских сил сопротивления на временно оккупированных территориях. Так, в Бердянске был взорван автомобиль возле отеля, который захватили российские войска, и в котором проживало вражеское руководство.
"Также в этом автомобиле был взорван тот, кто отвечал непосредственно за пытки наших гражданских жителей на территории временно оккупированного Бердянска. Больше он не сможет пытать, хотя к сожалению такой нечисти во временно оккупированных городах еще много. Поэтому еще многих ожидают взрывы и ликвидация от наших сил сопротивления", – анонсировал мэр Мелитополя.
События в Мелитополе
Что касается самого Мелитополя, то силам сопротивления не удалось повторить события, произошедшие в Бердянске.
"Враги слишком боятся, что что-то с ними произойдет, и часто проверяют свои автомобили. Один из вражеских военных нашел в своем автомобиле что-то заложенное, поэтому смог вовремя на это среагировать", — рассказал Федоров.
Он отметил, что это точно морально повлияло на российских оккупантов, и теперь они еще больше боятся и паникуют.
Напомним, 23 октября в оккупированном Бердянске партизаны взорвали автомобиль с российскими ФСБшниками возле гостиницы Jasmin Guest-House, уничтожив сразу четырех оккупантов. Ликвидированные захватчики были причастны к пыткам местных жителей.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Это месть! В Бердянске взорвали ФСБшников! Рашисты экстренно убегают!
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