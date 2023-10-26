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Как пехота ВСУ захватила позицию оккупантов: видео с фронта

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Как пехота ВСУ захватила позицию оккупантов: видео с фронта

ВСУ захватили позицию оккупантов/Скриншот

Часть врагов накивала пятками, а остальные были уничтожены.

Украинские пехотинцы 58-й ОМБр взяли под контроль позицию российских войск и этот момент был зафиксирован на видео.

Соответствующий ролик выложил СтратКом ВСУ.

На видео видно, как пехотинцы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетьмана Ивана Выговского под покровом ночи берут под контроль позицию российских военных.

"Часть врагов предусмотрительно накивала пятками, другие приняли неправильное решение и были ликвидированы виговцами", – говорится в сообщении.

Украинская пехота захватила позицию врага на фронте – видео

Украинская пехота захватила позицию врага на фронте – видео

К слову, ранее в ВСУ сообщили о больших потерях оккупантов в районе Авдеевки. Так, с начала вражеского наступления на Авдеевку потери РФ превысили 5 тыс. бойцов убитыми и ранеными. Также уничтожены около 400 единиц бронетехники.

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Дата публикации
Просмотры
1440
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