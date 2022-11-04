Как перед вторжением: на полигонах Беларуси появились палатки с российскими военными (спутниковые фото)

Обустройство военной инфраструктуры напоминает существовавшую в Беларуси перед российским вторжением в Украину в феврале 2022 года.

31 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал проект соглашения с Россией о создании российско-белорусских учебных центров совместной подготовки вооруженных сил. Еще в середине октября на главные белорусские полигоны начали прибывать эшелоны с российскими военными и началось строительство новых объектов военной инфраструктуры.

Как сообщает Радио Свобода, спутниковые снимки Planet Labs зафиксировали, кроме российских самолетов МиГ-31К и контейнеров, где могут храниться ракеты "Кинжал", большие палатки с российскими военными.

На 230-м общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновском" под Барановичами (Брестская область) видны два палаточных городка – 150×220 метров и 90×90 метров.

Фото: Радио Свобода

По информации издания, военные и техника стали прибывать на полигон после 16 октября.

Всего здесь расположено не менее 150 палаток. Возле них – около 200 единиц военной техники, преимущественно грузовика.

К северу от лагеря – полевой госпиталь размером 100 на 80 метров. В крайней северной части учебного центра можно увидеть еще не менее 40 палаток общей площадью 100 на 60 метров.

Фото: Радио Свобода

В издании отмечают, что обустройство военной инфраструктуры напоминает существовавшую в Беларуси перед российским вторжением в Украину в феврале 2022 года.

На спутниковом снимке на полигоне "Репища" под Осиповичами (Могилевская область) виден лагерь размером 50 на 160 метров и не менее 35 военных палаток. Рядом стоянка (150 на 150 метров). На ней – грузовики и несколько машин, похожих на гаубицы.

Фото: Радио Свобода

Севернее полигона расположена железнодорожная станция Верейцы. На снимках виден поезд, из которого выгружается техника. Часть железнодорожных платформ пуста, часть с техникой. На дороге в направлении полигона стоит военная техника.

Фото: Радио Свобода

На спутниковых снимках с полигона "Ласвида" под Витебском видно, что палатки начали появляться после 11 октября. С 14 октября появляется первая техника. Лагерь постоянно увеличивается.

Фото: Радио Свобода

Точное количество российских военных в Беларуси пока неизвестно. Александр Лукашенко назвал цифру в 9 тысяч, украинская разведка говорит о 20 тысячах мобилизованных россиян.

Напомним, ранее в Сети опубликовали спутниковые снимки, свидетельствующие, что на аэродроме в "Мачулищах" (Беларусь) находятся МиГ-31К ВКС РФ и контейнеры, где могут храниться ракеты "Кинжал".

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