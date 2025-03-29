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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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357
Время на прочтение
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Как переговоры влияют на моральное состояние военных: Билецкий ответил

Переговоры влияют не только на моральное состояние военных, но и на объем рекрутинга.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Андрей Билецкий

Командующий 3 штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий

Переговоры оказывают негативное влияние на моральное состояние и эффективность работы военных.

Об этом рассказал командующий 3 штурмовым корпусом ВСУ Андрей Билецкий в интервью Армия TV.

«Все крайне уставшие, безусловно, и так далее. Готовы, но крайне уставшие. Поэтому человек надеется на лучшее. Мира это не значит, что мы готовы и согласны отдавать территории и тому подобные вещи. Но мира хотят все. Соответственно, мое убеждение, я не социологическая контора, но мое убеждение, что они негативно влияют на солдат, на офицеров и так далее», — отметил Билецкий.

Он добавил, что сейчас бойцы не настолько сосредоточены на войне, как раньше, что сказывается на эффективности их работы.

«Люди думают периодически, то есть на полном серьезе говорят, вот в ближайшее же время я там что-то планирую и так далее. То есть человек не сосредоточен, как полгода назад исключительно туннельно в прямом смысле слова, на войне, на выполнении обязанностей и так далее. Повлияет ли это качественно на его работу? Повлияет, тысячу процентов, потому что когда ты не расфокусирован и так далее, негативно», — заявил полковник.

По его словам, даже если Украина будет придерживаться информационной тишины, то это не повлияет на информацию, которая будет «течь» от России и США.

Также Билецкий согласился с мнением Кирилла Вереса, что переговоры влияют на рекрутинг

«Считаю, что он где-то прав. Меня это, нашу бригаду не коснулось, но глобально я думаю, что прав. Что там переговоры, постоянные разговоры о переговорах, минус там 10-15 процентов рекрутинга в месяц», — подчеркнул командующий 3 штурмового корпуса ВСУ.

Напомним, Белецкий объяснил, какова основная стратегия россиян на фронте.

Дата публикации
Количество просмотров
357
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