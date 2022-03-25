Как пересекать блокпосты: основные правила от патрульной полиции

Патрульные усиленно следят за порядком на блокпостах.

При пересечении блокпостов необходимо выключить свет фар и снизить скорость, соблюдать дистанцию между транспортными средствами.

Об этом сообщила в Телеграме пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Отмечается, что патрульные усиленно следят за порядком на блокпостах. В частности, полицейские совместно с представителями терробороны, военными и нацгвардейцами осуществляют пропускной режим на блокпостах: проверяют документы, автомобили на наличие подозрительных предметов и т.п.

Пересекая блокпосты:

будьте вежливы, выключите свет фар, сбавьте скорость и соблюдайте дистанцию между транспортными средствами, предварительно подготовьте документы для проверки, снимите видеорегистратор и не снимайте ничего на телефон, следуйте указаниям и отвечайте на вопросы проверяющего, по его требованию покажите содержимое автомобиля и багажника.

Патрульные призвали граждан с пониманием относиться к таким превентивным мерам.

Ранее стало известно, что власти Харьковской области запретили водителям использовать видеорегистраторы.

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