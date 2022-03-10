Как перевести "ковидную тысячу" в помощь армии: простая инструкция

Еще с конца февраля 2022 года средства, полученные украинцами в программе "Поддержка" за вакцинацию от коронавируса, можно перевести на нужды армии ВСУ. Если вы этого еще не сделали, ТСН.ua предлагает простую инструкцию, как это сделать.
"Ковидная тысяча" в помощь армии: инструкция
Чтобы перевести 1000 гривен или остаток средств с карты "є Підтримка", необходимо перейти по этой ссылке. А потом:
- Ввести в поле сумму, которую вы хотите перевести на помощь армии Украины.
- Ввести реквизиты банковской карты "поддержка" и указать свою электронную почту.
- Подтвердить оплату через приложение в том банке, в котором вы открыли карту "поддержка" (при необходимости).
Как перевести собственные средства на нужды армии?
Сделать это можно в любом онлайн-банкинге или в отделении банка (если оно работает) с помощью IBAN-перевода.
Для этого вам требуются реквизиты специального официального счета:
- Переводы в гривне : сумма
- Банк : Национальный банк Украины
- МФО 300001
- Счет № UA843000010000000047330992708
- код ЕГРПОУ 00032106
- Национальный банк Украины