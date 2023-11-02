Как Первая мировая: почему позиционная война опасна для Украины и как это предотвратить

Эксперт отмечает, что ресурсов у нас гораздо меньше, чем у врага.

Переход в позиционную войну, о котором говорит главком Валерий Залужный, будет напоминать Первую мировую. Чтобы не допустить этого, Украина должна получить преимущество над врагом в авиации

Об этом заявил капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ и стратегический эксперт Андрей Рыженко, передает "Эспрессо".

"Позиционная война истощает. Вся динамика состоит в том, сколько тонн боеприпаса стороны могут опрокидывать через линию боевого столкновения. Когда речь идет о таких действиях РФ, для Украины это опасно. Чтобы этого не произошло, нам нужна авиация, которая будет поддерживать боевые действия и лишит противника преимущества. Поскольку российская авиация вместе с применением авиабомб, особенно в последнее время, серьезно препятствует ВСУ двигаться вперед", — отметил Рыженко.

Он отмечает, что для Украины позиционная война не выгодна, потому что ресурсов у нас гораздо меньше, чем у врага.

По мнению эксперта, основа нашего успеха под ведение боевых действий состоит в сочетании маневренной войны с применением комбинированного оружия.

"Раньше это называлось "общевоенное сражение", когда механизированные или другие части, действующие на поле боя, имеют на обеспечении авиацию, артиллерию и прочее, что обеспечивает успех в ходе ведения боевых действий", — подытожил эксперт.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в колонке The Economist заявил, что война в Украине переходит к новому этапу – так называемой позиционной войне, состоящей из статических и изнурительных боев.

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