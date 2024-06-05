Как победить большую по численности российскую армию: рецепт от Третьей штурмовой бригады

Одной бригаде в месяц требуется 5-8 тысяч соответствующих беспилотных средств и в них десятки тысяч боеприпасов.

В Третьей штурмовой бригаде перешли к концепции, которая называется "война роботов" – пехоту на поле боя пытаются максимально заменить беспилотными средствами. Только так можно победить большие по численности российские оккупационные войска.

Об этом заявил командир подразделения Terra 3-й ОШБр Николай Волохов в эфире телеканала "Еспресо".

"У нас много технических инноваций в беспилотных летательных аппаратах и наземных аппаратах", — отметил он.

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По словам бойца, в дронах, в частности, используют систему автонаведения на основе искусственного интеллекта с использованием тепловизионных камер, как это работает в современном американском оружии.

Волохов добавил, что бойцы тщательно анализируют все доступные разработки, включая те, что имеются на вооружении врага.

Украинский воин отметил, что одной бригаде в месяц нужно 5-8 тысяч соответствующих беспилотных средств и к ним десятки тысяч боеприпасов.

В Третьей штурмовой бригаде, отметил Волохов, также активно применяют наземные роботизированные комплексы для эвакуации раненых и поставку боевого комплекта на позиции.

Напомним, подразделения ВСУ, которые демонстрируют свою эффективность в применении ударных дронов, в последнее время снабжаются беспилотниками гораздо лучше. Но во время вражеских штурмов их приходится массово тратить, чтобы уничтожать боевую технику и личный состав российской армии.

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