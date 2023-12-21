Как под Авдеевкой нивелировать преимущество врага в живой силе: офицер "Легиона Свободы" дал ответ

Враг превращает Авдеевскую промзону в серую зону.

Об этом сообщает офицер "Легиона Свободы" майор МВД Максим Морозов в эфире телеканала "Эспрессо" 21 декабря.

"Ситуация действительно критическая. Действительно, есть накопление живой силы со стороны врага. Все прошедшие недели совершались штурмы именно живой силой противника. Но достаточное количество артиллерийских снарядов и дронов-камикадзе может нивелировать это преимущество врага в любой момент ", — подчеркнул Морозов.

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По словам офицера "Легиона Свободы", оккупанты не могут взять под контроль Авдеевскую промзону.

"Сейчас здесь плюсовая температура, все тает, безумное количество воды есть на нашем участке. Соответственно, штурмовые действия врага уменьшаются, потому что поля непроходимы. Трудная ситуация остается на промзоне. Оккупанты превращают ее в серую зону, но они не могут взять ее под контроль "Силы обороны сдерживают врага, ликвидируя захватчиков. Враг бьет по флангам и в лоб по промзоне", — добавил Морозов.

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Напомним, российские оккупанты зашли в промзону Авдеевки и закрепились. Активной зоной боевых действий являются красная и серая зоны.

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