Как подготовиться к выезду, пересечь границу, рассчитаться в чужой стране: памятка НБУ для украинских беженцев

Как подготовиться к выезду, пересечь границу, рассчитаться в чужой стране: памятка НБУ для украинских беженцев

Национальный банк Украины не устанавливал никаких ограничений на безналичные расчеты как внутри страны, так и за границей.

Национальный банк Украины обнародовал памятку для граждан, которые планируют выехать за границу в период действия военного положения в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Готовимся к выезду

Снять валюту со своего валютного счета в Украине можно до 30 тыс. грн в эквиваленте в день. К примеру, у вас есть долларовый счет – вы можете снять с него чуть больше тысячи долларов в день, если счет в евро – тогда можно снять около 900 евро в день.

Официальный курс гривны к доллару – 29,25 грн/$, курс гривны к евро – 33,17 грн/евро (зафиксирован на 24.02.2022).

Покупка иностранной валюты пока запрещена (запрет действует с 24 февраля 2022 г.). Исключение (с 8 марта) – покупка валюты в отделениях банков, расположенных на территориях, находящихся под угрозой оккупации государством агрессором (при наличии валюты).

Не нужно вывозить из Украины наличную гривну – вы либо вообще не сможете обменять ее за границей, либо сможете обменять по очень невыгодному курсу.

Наличную гривну лучше заранее зачислить в Украине на свой карточный счет. Это можно сделать: в работающем отделении банка, имея с собой паспорт; через платежные устройства с функцией приема наличных средств – терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных денег. А дальше за границей рассчитываться картой.

Пересекаем границу

Требование декларировать валютные ценности на сумму более 10 тыс. евро на одного человека (в эквиваленте) остается. Однако отменена необходимость предоставления подтверждающих документов о снятии наличных с собственных счетов и приобретении банковских металлов.

Для выезжающих на автомобиле – полис страхования "зеленая карта" не обязателен (Польша, Словакия, Венгрия и Молдова).

"Ковидные" документы и медицинская страховка при пересечении границы не проверяются. Однако могут потребоваться в странах назначения.

Рассчитываемся за границей

Для расчетов за границей отдавайте предпочтение безналичным расчетам: гривневые и валютные платежные карты, платежные приложения ApplePay и GooglePay.

За рубежом в банкоматах можно снимать наличную валюту как с валютных, так и с гривневых платежных карт.

Выгодно: конвертация по таким операциям будет происходить по курсу, установленному международной платежной системой (а не курсу наличного обмена).

Национальный банк Украины не устанавливал никаких ограничений на безналичные расчеты как внутри страны, так и за границей.

Напомним, что Национальный банк продолжил постепенное ослабление и уточнение ограничений на валютном рынке, введенных 24 февраля в связи с введением военного положения.

ТСН.ua