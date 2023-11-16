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Как подразделения воздушных командований "Юг" и "Запад" уничтожают вражеские "Шахеды": появилось видео

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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Как подразделения воздушных командований "Юг" и "Запад" уничтожают вражеские "Шахеды": появилось видео

Беспилотники Shahed / Фото: Getty Images

Николай Олещук отметил, что подразделения Воздушных сил работают круглосуточно.

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал видео сбивания российских ударных беспилотников Shahed.

Соответствующее видео Командующий Воздушными силами обнародовал в Telegram.

"И днем, и ночью! Круглосуточно! Спасибо всем за работу! На видео – уничтожение "Шахедов" подразделениями воздушных командований "Юг" и "Запад". Вместе – к победе!", – отметил Олещук под видео.

Как подразделения воздушных командований "Юг" и "Запад" сбивают вражеские "шахеды"

Как подразделения воздушных командований "Юг" и "Запад" сбивают вражеские "шахеды"

Напомним, российские войска устроили атаку по Украине в ночь на 16 ноября, запустив 18 ударных беспилотников Shahed. Большинство были сбиты силами ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
503
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