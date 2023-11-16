Как подразделения воздушных командований "Юг" и "Запад" уничтожают вражеские "Шахеды": появилось видео

Николай Олещук отметил, что подразделения Воздушных сил работают круглосуточно.
Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал видео сбивания российских ударных беспилотников Shahed.
Соответствующее видео Командующий Воздушными силами обнародовал в Telegram.
"И днем, и ночью! Круглосуточно! Спасибо всем за работу! На видео – уничтожение "Шахедов" подразделениями воздушных командований "Юг" и "Запад". Вместе – к победе!", – отметил Олещук под видео.
Напомним, российские войска устроили атаку по Украине в ночь на 16 ноября, запустив 18 ударных беспилотников Shahed. Большинство были сбиты силами ПВО.
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