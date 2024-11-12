Как подрыв дамбы Кураховского водохранилища может помочь ВСУ: эксперт объяснил

Как ни странно, подрыв россиянами дамбы Кураховского водохранилища может помочь ВСУ, потому что они получат еще один водный рубеж, по которому можно сдерживать врага.

Такое мнение военный эксперт Михаил Жирохов выразил в эфире Radio NV.

Эксперт объяснил, как подрыв дамбы повлияет на украинскую оборону вблизи Покровска и Курахово Донецкой области.

"В общем это, как ни странно, может сыграть только на плюс, потому что наши военные получат еще один водный рубеж, по которому можно сдерживать врага. Река Волчья полноводная, где-то 100 метров она имеет ширину, но не заполнена водой. Сейчас она будет заполнена водой и обороняться будет проще", – объяснил Жирохов.

Он считает, что этот водный рубеж поможет сдерживать 50-тысячную российскую группировку, которая давит на том направлении. Об этой группировке накануне заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

"Это один из элементов обороны, это плюс. Но время от времени, когда так говорят — вот "50 тысяч прут", то в некоторых местах это преувеличение, а в некоторых местах это даже меньше, чем воюющие там подразделения. Поэтому это абстрактная цифра, очень часто не соответствующая действительности", – высказался эксперт.

Напомним, 11 ноября глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил, что россияне повредили дамбу Кураховского водохранилища. Возникла угроза жителям населенных пунктов на реке Волчья.

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