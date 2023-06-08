Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на количество минометных ударов оккупантов: объяснение эксперта

По словам эксперта, из минометов россияне будут бить по Херсону реже, однако другая артиллерия врага никуда не делась.

Массовое подтопление в результате подрыва Каховской ГЭС может привести к уменьшению минометных атак врага, ведь оккупантам пришлось передвинуть свои позиции на 5-15 км.

Об этом заявил военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, эффективная дальность миноментов ограничена до 6 километров, поэтому из минометов россияне могут лупить меньше. Однако другая артиллерия врага никуда не делась, поэтому Херсон и дальше находится под угрозой.

По его словам, кроме первой линии, остальные оборонительные рубежи врага вода не зацепила.

Также Селезнев отметил, что россияне готовят оборонительные сооружения все ближе к Крыму.

"Вероятно, опасаясь возможного продвижения ВСУ на юг со стороны Запорожской области. И, несмотря на минные поля и большое количество окопов, вряд ли это серьезно повлияет на способность наступать", — предположил он.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский объяснил, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на планы ВСУ. Также мы писали, зачем Россия лжет о последствиях подрыва Каховской ГЭС.

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