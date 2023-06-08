Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на планы ВСУ: эксперт о военном значении теракта

Подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС не повлияет на военную способность Вооруженных Сил Украины.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире "Апостров TV".

По его словам, теракт причин РФ не скажется на контрнаступлении ВСУ, в то же время последствия будут ощутимы для армии РФ, которая своими руками пытается уничтожить оборонные позиции.

"Для россиян это еще более бессмысленное решение, потому что они сами же своими руками уничтожают свои оборонительные позиции, которые так усердно возводили... выжженную землю, а нынешней ситуации — затопленную", — говорит эксперт.

Также Грабский считает, что для ВСУ важно то, чтобы противник остался на территории "Херсонского треугольника" с учетом того, что армия располагает дальнобойными ударными системами.

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"Да, в случае выхода ВСУ на побережье Азовского моря части россиян на левом берегу Днепра были бы заблокированы и повторилась бы ситуация как на правом берегу. То есть мы бы заставили их пойти на жест доброй воли" мы могли бы потерять в случае проведения десантной операции ", – резюмирует Грабский.

Отметим, что позиции украинских военных на берегу Днепра в месте затопления практически не пострадали из-за того, что правый берег реки выше левого.