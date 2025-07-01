Как погиб командир 110-й ОМБр Сергей Захаревич: Зеленский предоставил детали

В результате вражеского удара погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады Фото: Силы Специальных Операций ВС Украины / Telegram

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Сегодня, 1 июля, погиб полковник, командир 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко Сергей Захаревич. Побратимы подтвердили смерть полковника, а президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что Сергей Захаревич погиб вследствие российского ракетного удара по Гуляйполю в Запорожье.

Об этом шла речь в обращении украинского президента, а также сообщениях Генштаба и бойцов 110-й ОМБр.

«Он был мужественным воином, настоящим офицером и командиром, которому доверяли жизнь. Всегда рядом со своими бойцами — не в штабе, а на передовой. Спокойный, решительный, принципиальный. Человек, который держал фронт не только приказом, но и личным примером. Его уважали, на него равнялись. Его смерть — болезненная потеря для каждого, кто служил с ним бок о бок», — написали побратимы.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Сергей Захаревич погиб вследствие российского ракетного удара по Гуляйполю в Запорожье. Глава государства выразил соболезнования родным и близким воина. А также заявил, что есть погибшие и среди бойцов бригады.

«К сожалению, есть потери — и военные, и гражданские. Погиб командир 110 отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады», — сказал президент.

Он добавил, что сейчас идет полное расследование обстоятельств этого удара.

«Жду доклада. Всем, кто был ранен, а это был ракетный удар, всем оказывают необходимую помощь. Более 30 человек были ранены», — сказал Зеленский.

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Генеральный штаб ВСУ также прокомментировал смерть полковника — «офицера чести, лидера, которого уважали собратья и которому доверяли подчиненные».

«Наша армия потеряла еще одного представителя нового поколения выросших в боях украинских офицеров. Они стали образцами мужества и инициативного военного лидерства», — написал Генштаб ВСУ.

На войне погиб Сергей Захаревич / © Facebook

Что известно о полковнике Захаревиче

Сергей Захаревич возглавил 110 бригаду в феврале 2025 года. До этого он был заместителем командира 33-й отдельной механизированной бригады, а также проходил службу в 30-й ОМБр и 1-й отдельной танковой бригаде.

«Его опыт и лидерские качества стали опорой для всей бригады в один из самых трудных периодов», — отмечают побратимы.

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