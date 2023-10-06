Как погода повлияет на ход событий на фронте: прогноз военного эксперта

Для пехотных боев погодные условия играют меньшее значение, чем для маневренной войны с техникой.

На фронте идут пехотные бои, техника используется ограниченно из-за плотного минирования территории российской армией. Впрочем, вскоре ход событий может изменить погодные условия.

Об этом рассказал 24 каналу военный обозреватель Денис Попович.

"На Запорожском направлении пойдут дожди и почва размякнет, тяжесть боевых действий будет снова положена на пехоту. Конечно, это сложно, особенно под огнем. Но одно дело, когда человек одолевает грязи, а другое – когда танк на 50 – 60 тонн и попробуй его вытащить", – отметил военный обозреватель.

Он продолжает, что для пехотных боев погодные условия играют меньшее значение, чем для маневренной войны с техникой.

"Но все равно они имеют значение, потому что мы понимаем, что есть условия, когда даже человек не может воевать", — добавил Попович.

Россияне бросают все силы, чтобы захватить Макеевку. Там происходит больше всего боевых столкновений с врагом.

Контрнаступление ВСУ

США дают контрнаступление ВСУ ориентировочно 6-8 недель, пока погода будет способствовать проведению штурмов. В течение этого периода Америка хочет увидеть результаты от сил обороны.

Президент Зеленский заявил, что в ходе контрнаступления украинские военные столкнулись на фронте с вызовом из-за дефицита сил противовоздушной обороны (ПВО).

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