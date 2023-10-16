Как погода повлияла на ситуацию на фронте и где будут серьезные проблемы: объяснение эксперта

Неблагоприятные погодные условия могут повлиять на ситуацию на фронте. Однако не весь участок фронта подвержен природным катаклизмам.

Об этом заявил в интервью OBOZ.UA военный эксперт Роман Свитан.

"Дело в том, что условия по линии фронта в зависимости от погоды – это все прогнозируемые вещи. Например, в восточной части Запорожского фронта, там почвы жирные, там до 80 сантиметров чернозем, поэтому как только начинается вода, там действительно двигаться практически невозможно. Уже сейчас происходит замораживание этой части фронта, мы это прекрасно видим. Восточная часть Запорожского фронта после того, как мы выровняли фронт, уже перешла в режим активной обороны. Донецкое и Луганское направления будут также переходить в этот режим. И на этом участке фронта такой режим нам выгоден, поскольку там направлений для стратегических наступлений нет", — сказал он.

По его мнению, дожди откроют для ВСУ окно. А вот россияне могли бы там пытаться наступать, но именно погода будет им препятствовать.

"Западная часть Запорожского фронта и Херсонское направление не так подвержены плохой погоде, как восточные регионы. И мы тоже будем этим пользоваться. Никто замораживать продвижения на основном направлении в сторону Токмака не будет. Напротив, будут увеличиваться усилия за счет освобожденных сил и средств на других участках фронта. Все это было продумано, все это есть в канве плана наступательных действий. Если у нас хватит сил и средств, мы можем форсировать Днепр и двинуться в сторону Армянска. Окно на западном фронте не закрывает погода. Напротив, на некоторых позициях там можно усилиться, поскольку у россиян, в отличие от нас, очень большое плечо доставки военной техники. В Токмак им нужно ехать 500-700 километров под дождем, грязью. А у нас плечо доставки короткое – рядом Запорожье. По сути нам выгодно там наступать", — добавил он.

Напомним, диктатор Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось. Он также отметил, что оккупанты имеют "успехи" на фронте.

По данным аналитиков, украинские войска 14 октября продолжили контрнаступательные действия на востоке и юге Украины и продвинулись к западу от Донецка.

Ранее аналитики сообщили, что, несмотря на колоссальные усилия, успех агрессора под Авдеевкой пока имеет ограниченный тактический характер.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что контрнаступление продолжится и зимой.

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