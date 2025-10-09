Как погода срывает наступление россиян: военный раскрыл детали

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Наступившие в эти дни погодные условия не способствуют российской армии, совершающей активные наступательные действия на фронте.

Об этом сообщил Николай Волохов «Абдула», командир Группы Терра в составе 3-го Армейского корпуса, передает КИЕВ24.

«Россияне используют остатки погоды. То, что мы сейчас наблюдаем — интенсификацию штурмовых действий — связано с тем, что это их последний рывок. Погода будет не на их стороне, всегда погода не на стороне движущегося. Поэтому должны продержаться, должны не дать им сделать этот последний рывок», — отметил он.

По его словам, РФ накопила силы и постарается их где-то реализовать. Поэтому сейчас тактика следующая — держать максимально оборону.

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что в течение последних нескольких дней российские оккупационные войска пытаются активизироваться на Волчанском направлении.

Ранее также стало известно, что Россия все больше вербует в свою армию наемников на фоне безумных потерь на поле боя.