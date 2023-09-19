Как похолодание повлияет на контрнаступление и какая сейчас тактика у оккупантов: рассказал военный ВСУ

Просим присоединиться к сбору на авто для бригады, выполняющей боевые задания на одном из направлений контрнаступления.

Кратко о ситуации на фронте рассказал военный Александр из 141 стрелковой бригады, которая сейчас выполняет боевые задания в Донецкой области.

Какая сейчас тактика у окупантов, изменили ли они ее во время контрнаступления ВСУ?

"Если говорить о простых солдатах, то там все просто: стреляй, старайся удержаться и уцелеть. Что касается тех, кто ими руководит... Тактика — это вообще что-то разумное, последовательное и закономерное. Скажем, ракетный удар по рынку Константиновки — это что было" ?Умное?... последовательное?Использование любых (самых мерзких) методов для достижения своей непонятной цели.Лишь шантаж, неуправляемая жажда убийства и страх.Но не стоит называть это словом "тактика".

Влияет ли похолодание на ситуацию на фронте, если да, то как?

"Именно похолодание — это не так страшно. Оно ухудшит условия существования для бойцов (о комфорте речь не идет вообще). Но с похолоданиями придут дожди. Облетят листья с деревьев — и все леса станут прозрачными. Это облегчит работу арте и дронам, усложнит перемещение транспорта. Но это одинаковые изменения и для нас, и для врага. Все будет зависеть от того, кто лучше готов к этим изменениям. Думаю, Мадяру нужно будет много птичек".

В какой помощи сейчас больше нуждаются украинские военные?

"Можно все наши потребности объединить в одну просьбу. Помогите нам как можно быстрее победить и вернуться домой — не игнорируйте военный сбор. Потому что не наша прихоть — это жизненная необходимость. Осенью у всех традиционно много дел: собрать урожай, приготовиться к зиме, помочь детям с домашней и еще многое... И мамы и жены военных в этой ситуации "зашиваются" в разы больше, чем каждый из вас, потому что дома нет хозяина".

Просим присоединиться к сбору на автомобил для 141-й бригады, которая защищает Украину в Донецкой области. Ребята, воюющие на одном из направлений контрнаступления, срочно нуждаются в машине для выполнения задач. На сегодня удалось собрать 120 тыс. грн. Цель: 300 тыс. гривен.

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