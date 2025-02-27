Как полиция вела себя в начале вторжения: военный шокировал заявлением

Рыбак подчеркнул, что такие назначения не соответствуют логике и военной этике.

Во время полномасштабного вторжения некоторые руководители полиции покинули свои города, но затем получили повышение в звании.

Об этом в интервью специальной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко рассказал командир роты ударных беспилотников 46 аэромобильной бригады ДШВ Рыбак.

По его словам, в то время как патрульная полиция Киева и Николаева оставалась на местах, некоторые руководители просто скрылись. В частности, он упомянул начальника полиции Николаевщины Сергея Шайхета, покинувшего город, но впоследствии получившего генеральское звание.

"Когда начальник полиции Николаевщины Шайхет сбежал из Николаева, патрульная полиция осталась и воевала. А потом Шайхету дали генерала. Вот он был полковником, стал генералом, пошел на повышение", — заявил Рыбак.

Военный также отметил, что похожая ситуация произошла со многими чиновниками. По его словам, те, кто не справился с задачами в критический момент, продолжают занимать ключевые руководящие должности в правоохранительных органах.

"Все те, кто убежали, почти все стали генералами. Клименко, эти паркетные, ряженые генералы… Это же неправильно, несправедливо", — подчеркнул он.

Он считает, что люди, которые не смогли эффективно действовать в ситуации, не должны занимать руководящие должности.

“Раз ты не справился с задачей в критический момент – значит ты не готов. Иди, и пусть руководят те, кто готов", — подытожил командир.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТОЛЬКО ИДИОТЫ ВЕРЯТ в границы 91 года!? Полицейские не воюют? РЫБАК — ИНТЕРВЬЮ

Напомним, в Бердичевском районе Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали 16-летнюю девушку, по заказу российской спецслужбы изготовившую взрывчатку, чтобы взорвать наряд полиции.

Читайте также: