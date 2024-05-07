Как Польша может усилить украинскую ПВО: спикер Воздушных сил дал ответ

Илья Евлаш сообщил, что первые размышления о возможности помощи со стороны Польши появились после того, как российская ракета залетела в воздушное пространство этой страны.

Если бы Польша закрыла часть украинского неба, это позволило бы переместить наши установки и дефицитные ракеты, которые постоянно нуждаются в пополнении на другие объекты.

Об этом сказал NV спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Евлаш сообщил, что первые размышления о возможности помощи со стороны Польши появились после того, как российская ракета залетела в воздушное пространство Польши.

"Тогда возникли разговоры, что Польша могла бы закрыть хотя бы часть запада Украины. Это позволило бы переместить наши установки и без того дефицитные ракеты, которые постоянно нуждаются в пополнении, на другие объекты. У нас в Украине множество важных объектов и большое территория – ее не покрыть только наземными установками", – сказал спикер. Он уточнил, что ни одна большая страна мира не может позволить себе перекрыть все воздушное пространство за счет наземных станций ПВО. Поэтому очень часто используют другие составляющие, самолеты – многоцелевые истребители F-16, F-22, F-35, а также флот, у кого он есть.

Илья Евлаш отметил, что помощь со стороны Польши позволила бы Украине лучше противостоять большинству крылатых ракет, управляемых ракет и дронов.

"Если бы Польша закрыла эту территорию, это бы нам очень понадобилось в отражении атак противника. Да, это не будет шанс противостоять ракетам типа "Кинжал", однако с большинством крылатых ракет, управляемых ракет, дронов мы могли бы эффективно справляться. Но это вопрос к нашего дипломатического корпуса это решается на высшем уровне. Мы отвечаем за то, что нам предоставили, и наша задача – исходя из имеющихся средств, прикрывать воздушное пространство, обеспечивать поддержку сухопутной компоненты", – подчеркнул он.

Евлаш отметил, что усиление ПВО нужно, оно позволило бы прикрыть наши теплостанции, электростанции, генерирующие предприятия.

"К сожалению, мы видели, когда они разрушили Трипольскую ТЭС – да, мы большинство ракет сбили, но они используют тактику перегрузки нашей системы, чтобы мы использовали весь запас ракет, который стоял на установке. Мы видим – даже одной ракеты хватает, чтобы разрушить тот или иной объект. Мы постоянно маневрируем, исходя из тех средств, которые у нас есть., что такое система Patriot, и нужно больше этих систем", – добавил он.

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш/Фото: illia_yevlash/Instagram

Спикер Воздушных Сил напомнил, что против "Кинжалов" Украина может использовать только одно средство, подтвердившее свою эффективность – Patriot. "Но эффективный радиус противодействия "Кинжалам" составляет 40 километров", – добавил он.

"Представляете, сколько нужно таких Patriot, чтобы закрыть все?" – подчеркнул он.

Евлаш также отметил, что на войне никогда не бывает достаточно ракет, тем более во время массированных ударов противника, который преобладает количественно.

Напомним, обещанная немецким правительством система противовоздушной обороны Patriot попадет в Украину только через два месяца – не раньше конца июня. Впрочем, даже этот термин – это лучший сценарий.

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