Как получить денежную помощь и пенсии при изменении места жительства через эвакуацию?

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.
Чтобы получить пенсионные и другие денежные выплаты, если вы сменили место жительства в связи с эвакуацией, необходимо:
- позвонить в контактный центр Укрпочты (0 800 300 545) или
- обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины или
- написать электронное письмо Пенсионному фонду Украины
И сообщить следующую информацию :
- ФИО получателя денежной помощи или пенсии;
- Адрес получения до марта 2022;
- Паспортные данные (серия, номер);
- Как вы получали пенсию или денежную помощь раньше (в отделении или по домашнему адресу);
- Новый адрес проживания (индекс отделения или адрес временного пребывания).
В случае, если вы получали пенсию или денежную помощь почтовым переводом, необходимо дополнительно уведомить оператора код перевода, который вы получили в SMS-сообщении.
Если вы пока не определились с местом получения пенсии или денежной помощи и хотите получить средства на любом автоматизированном отделении Укрпочты, к которому у вас будет доступ, сообщите об этом оператору.