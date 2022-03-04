Как получить денежную помощь и пенсии при изменении места жительства через эвакуацию? / pixabay.com

Как получить денежную помощь и пенсии при изменении места жительства через эвакуацию?

Как получить денежную помощь и пенсии при изменении места жительства через эвакуацию?

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

Чтобы получить пенсионные и другие денежные выплаты, если вы сменили место жительства в связи с эвакуацией, необходимо:

позвонить в контактный центр Укрпочты (0 800 300 545) или

обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины или

написать электронное письмо Пенсионному фонду Украины

И сообщить следующую информацию :

ФИО получателя денежной помощи или пенсии;

Адрес получения до марта 2022;

Паспортные данные (серия, номер);

Как вы получали пенсию или денежную помощь раньше (в отделении или по домашнему адресу);

Новый адрес проживания (индекс отделения или адрес временного пребывания).

В случае, если вы получали пенсию или денежную помощь почтовым переводом, необходимо дополнительно уведомить оператора код перевода, который вы получили в SMS-сообщении.

Если вы пока не определились с местом получения пенсии или денежной помощи и хотите получить средства на любом автоматизированном отделении Укрпочты, к которому у вас будет доступ, сообщите об этом оператору.