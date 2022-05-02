Как получить финансовую помощь детям-переселенцам, выехавшим без сопровождения родителей

Дети, переехавшие в другие регионы Украины, убегая от активных боевых действий, без сопровождения родителей, могут получить денежную помощь. Читайте в материале ТСН, что для этого нужно сделать.

Как пояснили в Министерстве социальной политики Украины, дети-переселенцы, переехавшие в другой регион без сопровождения родителей, также могут получить финансовую помощь как ВПЛ (внутренне перемещенные лица).

К сожалению, война России против Украины вынудила большое количество детей покинуть свои дома и переехать в западные регионы страны. Однако не все они уезжали в сопровождении родителей. По словам министерки Марины Лазебной, многие дети в возрасте до 14 лет эвакуировались сами. Причины могут быть разными: кто-то потерял связь с родными из-за военных действий, у кого родители или опекуны должны были остаться из-за необходимости ухаживать за другими членами семьи или по состоянию здоровья. Поэтому Правительством было одобрено решение: дети-переселенцы, выехавшие без сопровождения родителей, могут получить финансовую помощь в размере 3000 гривен в месяц.

Что нужно, чтобы получить средства

Для получения денег нужно:

подать заявку от имени ребенка родственнику, который имеет кровные связи с несовершеннолетним или находится с ним в семейных отношениях (в том числе и крестные родители) при наличии документа, удостоверяющего такую связь;

от имени ребенка родственнику, который имеет кровные связи с несовершеннолетним или находится с ним в семейных отношениях (в том числе и крестные родители) при наличии документа, удостоверяющего такую связь; любому лицу, получившему от родителей или законных представителей несовершеннолетнего письменное полномочие сопровождать его;

если такого лица нет, тогда заявку подает человек, у которого ребенок-переселенец временно проживает (необходима копия приказа службы по делам детей о временном устройстве).

Однако, службы по делам детей должны проконтролировать соблюдение прав несовершеннолетних, выехавших из регионов, где ведутся боевые действия, без сопровождения родителей.

Заявление следует подать через приложение "Действие" или в местный ЦНАП. Сроки подачи заявок для таких детей продлили до 15 мая 2022 года. При этом ребенок-переселенец также получит пособие за март.