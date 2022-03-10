Как получить медпомощь эвакуированным украинцам и переселенцам: в Минздраве объяснили

Как получить медпомощь эвакуированным украинцам и переселенцам: в Минздраве объяснили

По словам Ляшко, следует обращаться в больницу по месту жительства или по месту временного проживания.

Граждане, выехавшие с постоянных мест жительства могут получить медицинскую помощь по месту нахождения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в прямом эфире совместного информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах.

Также читайте Как самостоятельно лечить простуду в условиях войны: советы ЦОС

"Насчет того, куда кому обращаться. Нужно обращаться в больницу по месту жительства или по месту временного проживания. Система здравоохранения сейчас переориентировалась и предоставит медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается в том месте, в котором человек в ней нуждается. Это не касается только зоны боевых действий. Там, к сожалению, ситуация совсем иная", — сказал Ляшко.

По его словам, работники экстренной медпомощи, там, где позволяет ситуация, выезжают на все вызовы, доставляют раненых, травмированных, людей с другими болезнями, нуждающимися в госпитализации, в больницы.

Кроме этого, как сообщил министр, в Минздраве работает линия контакт-центра 0800 60 20 19, по которой граждане могут получить дистанционно консультацию врача.

Также читайте Какие лекарства будут отпускать по рецепту даже в условиях войны: в Минздраве объяснили

Также врачи, которые на волонтерской основе сейчас консультируют граждан, могут связаться по этому номеру из Минздрава и присоединиться к предоставлению медицинских консультаций дистанционно.

Ранее Ляшко сообщил, что медицинских работников хватает, но они работают в сверхтяжелом изнурительном режиме. Минздрав имеет список врачей, которые готовы приезжать с запада на восток, чтобы подменять хирургов.

ТСН.ua