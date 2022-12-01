Как получить статус УБД: разъяснение юриста относительно изменений с 1 декабря 2022 года

Статус участника боевых действий – как его получить, куда обращаться, какие документы нужны, разъясняет адвокат

С 1 декабря 2022 года постепенно начинают работать Комиссии по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий.

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Деятельность этих комиссий регулируется и утверждена Министерством обороны Украины Приказом №369 от 10 ноября 2022 года.

Алгоритм получения статуса участника боевых действий разъяснила Адвокат Наталья Лисова.

Кто может получить статус УБД

Право на статус участника боевых действий имеют лица, вступившие в строй от 24 февраля 2022 г., военнослужащие резервисты, военнообязанные, добровольцы:

Вооруженных сил,

ТРО,

Национальной гвардии,

СБУ,

Службы внешней разведки,

Госпогранслужбы,

Госспецтрансслужбы,

Военнослужащие военных прокуратур,

Лица рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции ГФС,

Полицейские,

Лица рядового, начальствующего состава, военнослужащим МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы;

Сотрудники Службы судебной охраны, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в осуществлении мероприятий обеспечение национальной безопасности и обороны, отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Кто может обратиться в Комиссию за получением статуса участника боевых действий:

Обратиться и предоставить Комиссии необходимый пакет документов вправе:

командир (начальник) воинской части,

лично военнослужащий,

лицо, уволенное с военной службы.

Документы к рассмотрению комиссиями должны приготовить соответствующие подразделения служб персонала (кадровых центров) или подразделения социального обеспечения территориальных центров комплектования и социальной поддержки, или лично заявитель.

Какие документы необходимы для получения статуса участника боевых действий

На рассмотрение комиссии по изучению материалов о признании участниками боевых действий документы подает командир по подчиненности.

Обязательными документами для получения статуса являются:

справка о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины,

документ или документы, подтверждающие участие лица в мероприятиях,

если есть ― другие документы, содержащие доказательства и подтверждающие факт выполнения лицом лично или в составе воинской части (органа, подразделения), учреждения и учреждения боевых (служебных) задач,

материалы специальных (должностных) расследований по факту попадания в плен или в заложники ― для лиц, находившихся в плену или в заложниках,

согласие на сбор и обработку персональных данных,

две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65-70% фотографии.

Документы,которые могут подтвердить участие личности в боевых действиях

выписки (копии) боевых донесений,

выписки (копии) из журналов боевых действий (оперативных задач, ведение оперативной обстановки),

выписки (копии) из вахтенных журналов,

копии полетных листов,

копии материалов специальных (должностных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий.

Военный может самостоятельно подать документы на получение статуса УБД.

Как лично подать документы на получение статуса УБД

В случае, когда военный самостоятельно оформляет документы, он представляет на имя командира (начальника) воинской части (органа, подразделения) рапорт о предоставлении ему комплекта документов, которые являются основанием для предоставления ему статуса участника боевых действий.

Командир (начальник) воинской части (органа, подразделения) через соответствующие подразделения служб персонала (кадровых центров) организует оформление и выдачу военнослужащему документов, необходимых для подачи заявления.

В список основных документов нужно добавить документы, удостоверяющие личные данные. А именно, заверенные копии страниц паспорта гражданина Украины с данными о фамилии, имени и отчестве, выдаче паспорта, месте жительства; документ о присвоении идентификационного номера или лицевой и обратной стороне паспорта гражданина Украины в форме карты; документ, подтверждающий место жительства.

Комиссия в течение месяца рассматривает случай и дает разъяснения военнослужащим относительно дальнейших действий.

Как подать документы на получение статуса УБД через Территориальные центры комплектования и социальной поддержки

Обратиться в орган по месту жительства и подать необходимые документы на Комиссию по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий.

В ТЦК представляется постоянный список документов вместе с заверенными копиями страниц паспорта гражданина Украины, документа о присвоении идентификационного номера или лицевая и оборотная сторона паспорта гражданина Украины в форме карточки и документа, подтверждающего место жительства.

Работники ТЦК проверяют правдивость документов, предоставленных лицом и при необходимости запрашивают воинскую часть или запрашивают дополнительные документы. Проверка может производиться в течение неопределенного времени.

После оформления необходимого комплекта документов направляют его на рассмотрение соответствующей комиссии по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий. Комиссии в течение месяца обязаны вынести решение и направить ответ в ТЦК.

Сроки рассмотрения материалов о признании УБД, деятельность Комиссии

Комиссии по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий обязаны:

после получения ходатайства командира (начальника) воинской части (органа, подразделения) с документами, зарегистрировать их в специальной книге учета,

в месячный срок со дня получения ходатайства рассмотреть его и доказать принятое комиссией решение до соответствующего командира воинской части,

со дня получения ходатайства рассмотреть его и доказать принятое комиссией решение до соответствующего командира воинской части, через соответствующие подразделения служб персонала (кадровых центров), отвечающих за организацию работы комиссий, организуют работу по выдаче удостоверений участников боевых действий через соответствующую воинскую часть.

Командир (начальник) воинской части (органа, подразделения) организует выдачу полученных удостоверений участников боевых действий лично военнослужащим, о чем информирует соответствующие подразделения служб персонала (кадровых центров), отвечающих за организацию работы комиссий.

Если командир воинской части не предоставил документы о предоставлении статуса участника боевых действий, что делать

В случае неподачи командиром воинской части документов, лицо может самостоятельно обратиться в соответствующую комиссию. Все необходимые документы направляются заказным письмом с уведомлением или подаются лично или через ТЦК.

Если у лица отсутствуют документы для подтверждения статуса участника УБД, то необходимо обратиться с рапортом к командиру воинской части.

В рапорте необходимо отметить, что для получения статуса участника боевых действий лицо просит предоставить необходимые документы.

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