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Как помочь мобильным операторам разгрузить сеть, чтобы каждый мог позвонить по телефону близким

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Как помочь мобильным операторам разгрузить сеть, чтобы каждый мог позвонить по телефону близким

Как помочь мобильным операторам разгрузить сеть / Pexels

В это нелегкое время множество людей пытаются держать руку на пульсе: перечитывать новости, просматривать фото и видео, получать информацию через мессенджеры. А это негативно влияет на мобильную сеть и ее скорость.

Когда просматриваешь новости в мессенджерах, как Viber, Telegram, на смартфон автоматически загружаются фото/видео с каналов. Таким образом, мобильная сеть перегружается и другие люди сталкиваются с проблемой, что они не могут позвонить по телефону своим родным и близким.

Минцифры в своем Telegram призывает граждан помочь мобильным операторам разгрузить сеть. А для этого нужно :

  • по возможности пользоваться домашней Wi-Fi сетью;
  • отключить возможность автоматической загрузки мультимедиа на своем телефоне.

Как можно выкрутить автоматическую загрузку ? Хотя в разных мессенджерах названия разделов могут отличаться, однако путь одинаков и прост:

  • найдите в "Настройках" раздел "Медиафайлы" или "Данные и хранилище";
  • выключите опцию "Фоновая загрузка";
  • найдите раздел "Через мобильную сеть" и выключите "Автозагрузка медиа".

Давайте поможем оставаться на связи с родными всем украинцам!

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