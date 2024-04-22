Как помощь США повлияет на войну в Украине — прогноз The Guardian

После того, как Палата представителей Конгресса США в субботу, 20 апреля, одобрила пакет помощи Украине на сумму 61 млрд долларов, военный обозреватель Дэн Саббаг рассматривает, как это может повлиять на ход войны России против Украины.

Об этом говорится в материале The Guardian.

Больше американского оружия: что изменится?

Украина борется против российской агрессии с тех пор, как в конце прошлого года военная помощь со стороны США фактически прекратилась, особенно страдая от все более серьезной нехватки артиллерии. Военные ВСУ были вынуждены покинуть Авдеевку в феврале и сейчас находятся под давлением во времена Яри.

Силы Кремля смогли преобладать Киев в соотношении не менее пяти к одному, а сейчас это соотношение выросло до 10 к одному, а это значит, что украинская артиллерия все чаще оказывается неспособной помешать российским войскам сосредоточивать силы перед наземными атаками, пишет The Guardian. Нехватка снарядов была настолько острой, что некоторые украинские артиллеристы сообщали, что им приходилось стрелять дымовыми снарядами, чтобы напугать россиян, потому что у них не осталось обычных.

В то же время, в Украине не хватало средств противовоздушной и противоракетной обороны, что подвергало ее гражданское население повышенной опасностью. Россия начала агрессивно атаковать украинские электростанции, выводя из строя две в Харьковской области в марте и еще одну к югу от Киева в начале апреля — Трипольскую ТЭС. В Харькове, городе с населением 1,3 миллиона человек, электроэнергия подается всего несколько часов в день, и растет обеспокоенность тем, что энергосистема может не справиться, особенно следующей осенью и зимой.

Когда американское оружие станет поступать на поле боя?

В пятницу, 19 апреля, представители Пентагона сообщили, что они готовят первоначальный пакет для утверждения Белым домом для отправки в Украину в течение нескольких дней после того, как Сенат ратифицирует голосование в Палате представителей и президент Джо Байден подпишет его как закон.

Голосование в Сенате ожидается во вторник, 23 апреля, а начальный пакет, вероятно, с артиллерийскими и противовоздушными средствами в основе может поступить вскоре после этого. Некоторые виды вооружений были накоплены в Европе в ожидании, и могут быть отправлены через неделю или две.

Однако эксперты предостерегают, что пройдет некоторое время, прежде чем будет ощутима любая разница. Бен Годжес, бывший командующий армией США в Европе, сказал, что "могут пройти недели, прежде чем мы увидим значительные последствия на поле боя", а президент Украины Владимир Зеленский предупредил 21 апреля, что Россия может попытаться совершить поспешное наступление и начать новые воздушные налеты., пытаясь закрепить свое превосходство на восточном фронте

Когда же Европа внесет свой вклад?

Европейские страны не торопились реорганизовывать свою военно-промышленную базу в поддержку Украины. В отличие от США, где производством некоторых видов вооружений, например артиллерийских снарядов, занимаются государственные компании, европейские страны возлагаются на частные фирмы, а заключение контрактов заняло больше времени, чем ожидалось.

Но беспокойство относительно того, будут ли США поставлять оружие Украине, и если да, то когда ускорило активность. Инициатива Чехии закупить больше артиллерийских снарядов у нейтральных стран, обладающих избыточным запасом, получила по меньшей мере 300 000 снарядов, первые поставки которых состоятся до июня.

Неделю назад Германия заявила, что передаст Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, а Нидерланды предложили купить Patriot у стран, не желающих предоставлять Украине напрямую.

Каково может быть среднесрочное влияние на войну?

Россия также увеличивает свои оборонные расходы, по некоторым оценкам, до 7,5% ВВП и внедряет инновации на поле боя. Москва все чаще использует грубые, но запускаемые с воздуха смертоносные планерные бомбы для опустошения линии фронта с расстояний, которым Киев не может противостоять, а украинские военные сообщают, что против них используется все большее количество беспилотных летательных аппаратов. У России также есть преимущество в живой силе на поле боя, которое она смогла использовать вместе с тяжелым вооружением, пишет The Guardian.

Эксперты не ожидают, что Украина переломит ситуацию в поле боя в 2024 году. "Главное то, что это финансирование, вероятно, может помочь только стабилизировать украинскую позицию на этот год и начать подготовку к операциям в 2025 году", — сказал Мэтью Савилл из военного аналитического центра Rusi, в то время как Годжес утверждает, что 2024 год. вероятно, будет "годом промышленной конкуренции", когда обе стороны пытаются нарастить ресурсы, чтобы нанести решающий удар в следующем году.

Напомним, украинские войска смогут приостановить наступление российских кафиров при условии быстрого поступления помощи от США. Такую оценку дали аналитики Института изучения войны (ISW).

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