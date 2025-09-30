Как посадить Путина за стол переговоров: в ВСУ назвали единственное условие

Переговоры Украины и России

Владимир Путин может согласиться на переговоры с Украиной только в том случае, если будет испытывать экзистенциальный страх.

Об этом рассказал в эфире 24 канала военнослужащий Алексей Герман.

Он убежден, что иначе как под влиянием страха Владимир Путин никогда не пойдет на реальные переговоры. По его словам, в Кремле, несмотря на показную самостоятельность, следят за настроениями в обществе и все равно зависят от них.

«Речь идет об угрозе распада России или внутреннего мятежа, который может привести к свержению режима. В противном случае это невозможно», — подчеркнул военный.

По мнению Германа, главный путь к дестабилизации режима — это потери на фронте. Чем больше недовольных россиян, погибших, раненых, без конечностей, вернутся в Россию и потребуют компенсаций, пенсий и признания, тем лучше.

«Это больше дестабилизирует. Есть свет в конце тоннеля», — считает он.

Военнослужащий назвал конкретную цифру, которая может изменить ситуацию: ежедневно ликвидировать более 30 тысяч окупантов в месяц. По его словам именно такие потери заставят Москву сесть за стол переговоров.

