Как после взрыва Крымского моста будет развиваться ситуация на фронте: ответил эксперт

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, как будет развиваться ситуация на фронте в связи с последними событиями в течение недели.

Ночной ракетный удар РФ по Запорожье, в результате которого погибли по меньшей мере 12 человек, был ответом оккупантов на подрыв Крымского моста, который произошел днем ранее, 8 октября, и другие успехи Украины на фронте.

Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский во время телемарафона в эфире "1+1".

"Она (ситуация. — Ред.) будет развиваться так же, как и развивалась. Россия уже использовала весь спектр сил и средств. Походно можно сказать, что ночной удар по Запорожью был ответом. Но, простите, как это цинично не звучит, мы уже привыкли жить в таких условиях. Для нас это не первый удар. У нас страдают и Херсон, и Харьков, и Запорожье, и Николаев, и Днепропетровская область. То есть для нас ничего нового не происходит", — пояснил Сергей Грабский.

Военный эксперт подчеркнул, что Украина и дальше будет выполнять свои задачи, в частности продвигаться на Луганщине.

"Очень хорошо, что мы уже перекрываем трассу, которая объединяет Сватово с Троицким и выходит на Рубежное. То есть имеем очень хорошие предпосылки для продолжения наступления там. Мы продолжаем работать по правому берегу Днепра и выполнять свои задачи", — сказал эксперт и добавил, - "Для нас фактически ничего не изменится в этом направлении".

Контрнаступление ВСУ

Напомним, глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что по состоянию на данный момент инициатива на фронте перешла в ВСУ. Эксперт пояснил, что войска РФ понесли значительные потери по нескольким направлениям на востоке, не успевают перегруппироваться и не имеют возможностей для маневров. В этой связи, оккупационная "власть", предатели и коллаборанты уже начинают бежать, уничтожать документы и заметать следы.

А руководитель украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан указал на то, что ВСУ истощают всю правобережную группировку российских оккупационных войск. По его словам, украинские военные с каждым ударом заставляют армию РФ опрокидывать силы и средства или тратить топливо на то или иное направление и не разрешают закрепиться войскам противника.

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В свою очередь издание The Times со ссылкой на источники в британском правительстве и военных экспертов ранее писало, что ВСУ оттеснят оккупантов на границы 23 февраля уже к Рождеству. Но это возможно, если контрнаступление ВСУ будет продолжаться такими же темпами.

Впрочем, политолог Маттиа Неллес не верит в окончание войны до конца года из-за большого скопления российских войск в Херсоне.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также не подтверждает, что война закончится к Рождеству, поскольку не сторонник привязываться к датам. Но Подоляк уверен в "самом оптимистичном прогнозе". По его словам, внутренние конфликты в стране-агрессоре РФ ускоряют деоккупацию захваченных территорий Украины.

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