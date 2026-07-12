Как поступить, если оказались под завалами дома: советы эксперта по безопасности

Последствия российского обстрела

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Человеку, оказавшемуся под завалами дома, прежде всего нужно сохранять спокойствие, не делать резких движений и пытаться экономить силы.

Об этом рассказал эксперт по вопросам комплексной безопасности Руслан Болгов в эфире "Киев 24".

По его словам, если после обрушения вокруг остались целые конструкции, у человека может быть больше пространства для дыхания, а значит, и более высокие шансы дождаться помощи.

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В то же время обломки, мебель или другие предметы могут перекрывать дыхательные пути. Поэтому прежде всего нужно проверить, можете ли вы нормально дышать.

Если состояние позволяет, следует осторожно прощупать себя и оценить возможные травмы. При этом важно избегать резких движений, особенно если человека прижало или конструкции вокруг неустойчивы.

«Не пытайтесь выбираться самостоятельно, если вас зажало или конструкция очень сильно шатается. Вы можете сделать себе гораздо хуже», - подчеркнул Болгов.

Эксперт также советует не кричать без необходимости, поскольку это быстро истощает силы и может осложнить дыхание.

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Подавать звуковые сигналы следует только тогда, когда рядом уже слышны спасатели и есть уверенность, что они могут вас услышать.

Для этого можно стучать по трубам, обломкам или другим твердым поверхностям. Также помочь может свисток, если он находится под рукой.

Главные правила выживания под завалами – спокойствие, минимум движений, экономия сил и ожидания профессиональной помощи.

Самостоятельные попытки выбраться из-под обломков могут быть более опасными, чем оставаться на месте до прибытия спасателей.

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