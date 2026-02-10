Как потеря Starlink оккупантами повлияла на ситуацию под Покровском: эксперт ответил

ВСУ на фронте / © Associated Press

Утрата россиянами доступа к терминалам спутниковой связи Starlink стала ощутимым ударом по их боеспособности. Это уже привело к снижению темпов наступления на ключевых участках фронта и ухудшению координации вражеских подразделений.

Об этом в эфире «Киев 24» рассказал военный аналитик Денис Попович.

По словам эксперта, отсутствие стабильной спутниковой связи заставило россиян пересмотреть свои планы, в частности, на Покровском направлении. Оккупантам пришлось «избавить аппетиты» по поводу наступательных действий.

Попович объяснил, что ранее враг активно использовал Starlink для координации диверсионно-разведывательных групп, входивших в тыл украинских войск на значительную глубину.

«Вы прекрасно понимаете, что инфильтрация российских войск на более или менее дальнем расстоянии могла осуществляться с помощью дронов из Starlink. То есть инфильтрационная группа идет на 10-15 км, ее сопровождает дрон. А как этот дрон будет руководствоваться? Он руководствовался с помощью Starlink», — отметил аналитик.

Координация таких групп происходила офицерами из глубины российских позиций. Теперь эта цепочка управления разорвана.

Какие последствия для фронта

Исчезновение доступа к качественному интернету уже имеет практические последствия, которые испытывают украинские защитники. Среди ключевых изменений Попович выделил:

Уменьшение интенсивности штурмовых действий. Без надежной связи противник не рискует проводить сложные маневры. Также наблюдается ухудшение управляемости подразделений. Командиры РФ теряют оперативный контроль над войсками в поле боя. Еще одним фактором является понижение количества ударов по логистике. Враг стал меньше атаковать пути поставок ВСУ из-за усложнения разведки и передачи данных.

«Мы будем постепенно чувствовать, что враг лишен доступа к этой системе. Очевидно, в дальнейшем будут еще признаки, демонстрирующие, что Starlink у врага уже нет», — подчеркнул эксперт.

Почему российский «Рассвет» не заменит Маска

Россия пытается создать свою альтернативу западным технологиям — систему спутниковой связи «Рассвет». Запуск планировали на начало этого года, однако, по словам Поповича, реализация проекта «сдвигается вправо» из-за невозможности своевременно построить необходимое количество спутников.

Даже в случае успешного запуска, российская система будет существенно уступать оригиналу.

«Если даже они развернут эту систему по плану, то там значительно в 10 раз будет меньше спутников, чем у компании SpaceX. Поэтому ставится под вопрос качество связи и стабильность управления», — подытожил аналитик.

Пока, констатирует эксперт, реальной альтернативы Starlink у российской армии нет.

Что придумывают оккупанты

К слову, на фронте фиксируют поставки российским войскам терминалов спутникового интернета, не связанных со Starlink. Об этом ранее сообщал советник министра обороны Сергей Флэш Бескрестнов.

По его словам, у России есть несколько провайдеров скоростной спутниковой связи, работающих на базе спутников серий «Ямал» и «Экспресс», и именно эти системы, вероятно, начали активно использовать оккупационные войска.

Эксперт отмечал, что такие терминалы можно идентифицировать по внешним признакам: антенны выглядят классическими спутниковыми тарелками для телевидения диаметром от 60 до 120 см, круглой или овальной формы. Они всегда ориентированы на юго-восток или юг — в пределах азимута 110–180°.

Кроме того, в отличие от Starlink, эти антенны не маскируют защитными чехлами, поскольку это мешает работе оборудования на соответствующих частотах. Также терминалы могут размещать не непосредственно на передовой, а в тылу, обеспечивая связь с подразделениями с помощью Wi-Fi-мостов.

Напомним, ранее военный обозреватель Денис Попович заявлял, что Силы обороны Украины начали системное противодействие использованию российскими войсками терминалов Starlink.

По его словам, первый этап предусматривает ограничение работы Starlink на высоких скоростях, что делает невозможным эффективное применение терминалов на дронах и снижает возможности российской аэроразведки. Второй шаг — введение «белых списков», позволяющих работать в Украине только официально зарегистрированным терминалам, перекрывая контрабандные поставки врагу.

В итоге оккупанты теряют защищенную связь и возможность оперативного управления подразделениями, а равноценной замены Starlink у них нет.