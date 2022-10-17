Как правильно фотографировать дроны-камикадзе: объяснение Минобороны

Украина в понедельник снова была атакована иранскими дронами-камикадзе.

Позже некоторые пользователи соцсетей выложили фото обломков сбитых дронов "Шахедов". Вроде бы, ничего страшного нет – мы гордимся работой нашей ПВО. Но. Мы должны понемногу учиться мыслить по-военному. И думать немного вперед, чтобы избежать бессознательного распространения разведывательной информации.

Об этом 17 октября написала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

"Итак, может ли навредить нам публикация фотографий сбитых дронов? Да, может — в случае, если на фото виден бортовой номер вражеского беспилотника. Ведь из этой информации противник может получить важный для него вывод — долетел ли определенный аппарат до цели", — отметила она.

Маляр подчеркнула, что враждебные СМИ могут этот факт использовать в пропагандистских целях.

"Ну и так же придерживаемся старого правила — не делать на фото привязки к местности. То есть, чтобы не было понятно, где именно вы сняли сбитый дрон. Поэтому — следует избегать бессознательного распространения разведывательной информации". – добавила она.

По словам заместителя министра обороны, некоторые пользователи соцсетей уже подкорректировали свои утренние сообщения, и на фото с остатками сбитых дронов зарисовали номера "Шахедов".

"Конечно, что фейсбук-страница или телеграмм-канал известного блогера может стать еще и плохим примером для других рядовых пользователей. Поэтому будем бдительны и не будем давать врагу то, на что он активно охотится", — резюмировала Анна Маляр.

Напомним, российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами утром 17 октября. В результате атаки дронов-камикадзе разрушен жилой дом в Шевченковском районе, где погибли четыре человека.

Среди погибших в Киеве — молодая пара, муж и жена, ожидавшие ребенка. Женщина была на шестом месяце беременности.

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