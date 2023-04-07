Как правильно себя вести при вручении повестки в Украине: объяснил юрист

В Украине вручение повесток нередко становится поводом для нарушения законодательства. Поэтому юристы подчеркивают, что нужно пристально следить за самой процедурой.

В Украине юристы объясняют, как правильно вести себя в то время, когда вам вручают повестку. Прежде всего нужно выяснить, являются ли эти военные уполномоченными лицами на вручение повесток.

Об этом "РБК-Украина" рассказал ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.

"Сразу снимать на видео однозначно не советую, если не уверены в противоправном поведении уполномоченных лиц. Затем нужно понимать, что задерживать и принудительно доставлять в территориальный центр комплектования вас не могут. Такими полномочиями военкомат не наделен. Исключением является только, когда лицо не явилось по вызову по повестке ранее, и военкомат подал специальное сообщение в органы национальной полиции. На основании этого полиция может задержать и доставить человека в военкомат для составления постановления. Часто на практике мы видим, что права людей нарушаются, и иногда их забирают в армию принудительно”, — рассказал Антон Маринич.

Также он добавил, что одна из проблем состоит в том, что сама повестка не оспаривается. Даже если нарушена процедура или просто вписывают имя лица, к которому обратились на улице и проверили документы.

“К сожалению, обжалование такой повестки не отменяет обязанности явиться в военкомат. Надо понимать, что есть еще забронированные лица и военнообязанные, которые имеют отсрочку от мобилизации. Поэтому если хотят вручить повестку, нужно объяснить, что у вас есть основания для отсрочки. Это будет весомым аргументом. Для этого желательно иметь с собой хотя бы копию подтверждающего это документа”, — подчеркнул юрист.

Отдельно он подчеркнул, что с некоторыми уполномоченными лицами это не работает: они понимают, что повестку выписывать таким людям нет смысла. Но для некоторых это не аргумент: они все равно выписывают повестку, человек идет в ТЦК, предоставляет еще раз те же документы и после этого спокойно продолжает работать и заниматься своими делами.

Напомним, что в рамках мобилизации и военного положения в Украине призывать в армию могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие оснований для получения отсрочки.

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