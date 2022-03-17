Как преодолеть панику во время войны: действенные упражнения для детей и взрослых

Как преодолеть панику во время войны: действенные упражнения для детей и взрослых

Упражнения подходят для детей и взрослых.

Преодолеть панику во время войны помогут простые и действенные упражнения. Они подойдут для детей и взрослых.

Об этом сообщает Telegram-канал "Психологическая поддержка".

Психологи советуют сохранить упражнения в заметки или выписать, ведь в состоянии стресса вы можете их не вспомнить. И по возможности – перечитывать и повторять.

Гримасы

Представьте, что вы хотите кого-то напугать, а еще постарайтесь издать удивительный звук. Это упражнение гораздо более серьезное, чем кажется. Оно не только для того, чтобы вы рассмеялись. Когда двигаем глазами и привлекаем мимику, мы влияем на черепно-мозговые нервы, помогающие вернуть покой. Охлаждаем напряженность нашей парасимпатической системы. Упражнение очень понравится детям.

Кондиционер перегруженной нервной системы

Подуйте на большой палец руки. А теперь представьте, что вы дуете на свечу: короткий вдох, а потом выдох. В состоянии стресса нам часто перехватывает дыхание. Выдохи нужно делать чаще, чем вдохи.

Если возле вас дети, которые волнуются, а у вас есть мыльные пузыри, это отлично работает. Дуть свечи, шарики, мыльные пузыри – все помогает.

Глаза в разные стороны

Двигайте глазами в разные стороны: посмотрите вверх, вниз, прямо, а затем медленно вправо до упора и задержите взгляд. Затем снова: вперед, слева и задержитесь в крайней точке. Тогда – снова прямо. Это упражнение привлекает "блуждающий нерв", чтобы мы расслабились. Детям можно чем-то шелестеть, чтобы они на это смотрели и переводили взгляд.

Язык-уборщик

Корешок языка связан с частью нервной системы, которая также отвечает за успокоение. Выдвиньте язык в направлении грудной клетки, а затем сделайте языковую гимнастику. Представьте, что ваш язык убирает потолок, затем – стены и пол. Имитируйте полоскание горла.

Я – океан

Представьте, что вы мгновенно растете размером в океан. Огромными как солнечный луч или самая высокая гора, становитесь очень высокими и широкими по горизонтали и вертикали. Почувствуйте, что за вами – сила вашего рода, страны, военных, опыта. Почувствуйте, какое состояние приходит. Будет здорово поставить на заставку телефона фото океана.

"У нас есть выбор. Можем чувствовать себя маленькими стаканами воды, чего от нас ожидают враги, а можем – огромными океанами. Которые могут вместить в себя всю тяжесть времени, с которой мы столкнулись", – подчеркнули психологи.

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