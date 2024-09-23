"Как при Сталине": сербский боевик приехал воевать за РФ и разочаровался в "братьях": что стало причиной

Многие сербы имеют пророссийские настроения и Драган был одним из них. Однако реальность его повергла в шок.

Сербский боевик, приехавший на помощь "братским" россиянам убивать украинцев, разочаровался в армии РФ и заявил, что она построена на лжи и смерти.

Об этом сербский наемник Драган рассказал в интервью "Радио Свобода".

Драган и группа его соотечественников-сербов вернулись в Белград в июне 2023 года. В документах было указано, что они многие месяцы работали за границей в российской строительной компании. Но правда была совсем другой: все они возвращались на родину с полей сражений в Украине, где воевали в составе российского десантно-штурмового подразделения.

Министерство внутренних дел Сербии, ее министерство иностранных дел и ее разведка отказались отвечать на вопросы Радио Свобода о том, сколько сейчас сербов воюют против Украины.

Но журналисты издания смогли взять интервью у одного из них.

История Драгана о неуместном доверии хитроумным посредникам и пренебрежительным командирам показывает, как сербы, обольщенные частично "братским" рвением, едут в Россию, чтобы их поспешно научить вести войну и отправить воевать. Это также дает редкое представление о, казалось бы, постоянном потоке потерь среди сербов и других балканских граждан в Украине, а также о нарушении обещаний и других причинах, по которым Драган решил не возвращаться в Россию или окопы.

"Человеческая жизнь для них (россиян – Ред.) так же ценна, как и во времена Сталина", – сказал Драган. Один масштабный бизнес, в котором убивают обычных людей".

По словам Драгана, он поехал на войну против Украины, потому что был привлечен перспективой "помощи братскому русскому народу" и возможностью получить российский паспорт, который ему обещали. "Зарплата и деньги не были моим мотивом", – заверил сербский боевик.

Отвечая на вопрос о финансовых условиях соглашения, серб сказал, что получал 110 000 рублей (около 1215 долларов США) наличными за каждый из двух месяцев обучения, и примерно вдвое больше каждого из шести месяцев, когда он воевал в Украине. Средняя месячная зарплата того времени в Сербии составляла около 808 долларов.

Формально Драган подписал контракт не с Минобороны РФ, а с частной военной компанией "Редут". После этого его приписали в подразделение 1-й диверсионно-разведывательной десантно-штурмовой бригады "Волки". Тренировки новобранцев проводили инструкторы Сил специальных операций российской армии на военном полигоне Алабино к западу от Москвы.

Драган подсчитал, что в течение следующих восьми недель с ним в Алабино было около 25 сербов. По его словам, были сербы из Сербии, а также Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, Черногории, Северной Македонии и даже этнический серб из Франции.

После двух месяцев тренировок в январе 2023-го Драгана вместе с другими сербами отправили в Украину. Они вели бои под Лисичанском, Соледаром и Авдеевкой.

Драган сказал, что он насчитал примерно 70 других сербов в течение своего восьмимесячного опыта, хотя он сказал, что многих отправили в бой с гораздо меньшей подготовкой и совершенно неподготовленными к бою.

"Мы единственные, кто прошел [полные два месяца] учебу, – сказал сербский боевик. "У других это было от пяти до 14 дней".

Пример российской лжи

Драган рассказал историю другого серба – Эмраха Зорнича из Нового Пазара на юге Сербии (в отличие от остальной территории страны в Новом Пазаре большинство составляют мусульмане). Российские пропагандисты утверждали, что он погиб, пытаясь "оказать помощь раненым и мирным жителям" Донбасса. Но "Драган" говорит, что Зорнич был солдатом и погиб в бою.

Несмотря на то, что семья Зорнича была мусульманской, российские пропагандисты, пытаясь представить его православным по политическим соображениям, показали его похоронную службу в Тамбове, которую возглавил православный священник. В нем также утверждалось, что Зорнич был прихожанином в Тамбове, городе, расположенном примерно в 350 километрах от украинской границы, что фактически невозможно, поскольку он провел там всего несколько дней на пути с полигонов под Москвой в Луганск.

"Мифической России", которую представляют сербы, не существует

Драган подсчитал, что за полгода его боевых действий в Украине погибли 15 сербов, хотя эту цифру невозможно независимо проверить.

После шести месяцев пребывания в Украине в июне 2023 года Драган сказал, что разочарован тем, что он увидел в российской армии. По его словам, в РФ "бизнес и коррупция преуспевают", а "россиян, как мы, сербы, их представляем и считаем, существует в очень малом проценте".

Ранее мы писали, что сербские боевики борются в Украине за российских окупантов. В феврале 2023 года сообщалось, что в составе ЧВК "Вагнер" против Украины могли воевать до 200 сербов.

Также боевики из Сербии пожаловались, что российские командиры издеваются над ними.

Напомним, ТСН.ua писал, почему многие сербы имеют пророссийские настроения и симпатизируют путинскому режиму.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.