Как Украине приблизить перемирие: Белецкий назвал главное условие
Украина может достичь перемирия только из-за военных побед. Белецкий назвал этот путь самым коротким и эффективным.
Единственным и кратчайшим путем к перемирию в войне с Россией есть военные победы Украины на фронте. Чрезмерные размышления о перемирии только отвлекают от главной цели — сделать армию более эффективной здесь и сейчас.
Такое мнение высказал командир Третьего армейского корпуса ВСУ полковник Андрей Белецкий в интервью «Радио Свобода».
Билецкий подчеркнул, что не уделяет много внимания сценариям перемирия, ведь, по его мнению, это отвлекает от основной работы.
«Военные победы приблизят нас к перемирию. Само перемирие — вопрос очень сложный», — отметил он.
«Абсурдный сценарий»
Командир ВСУ считает «ужасным абсурдом» любые попытки разведения войск на 15-40 километров, поскольку «россияне будут отводить войска по нашей территории, а мы по своей». По его словам, такой сценарий приведет к потере Украиной тысячи квадратных километров и населенных пунктов.
Белецкий подчеркнул, что в случае резкого возникновения вопроса перемирия, он должен происходить исключительно по линии боевого столкновения, что значительно эффективнее разведения.
Он также отверг идею «обменов территориями», задав риторический вопрос: «Россия обменяет наши территории на наши же?»
Напомним, по словам политолога Владимира Фесенко, завершение полномасштабной войны между Украиной и Россией может состояться по уникальному сценарию без подписания мирного соглашения.
Фесенко напомнил, что в истории существует много примеров, когда войны заканчивались без официального мирного договора. Среди самых известных — завершившаяся перемирием Корейская война, а также отсутствие мирного соглашения между Россией и Японией. Эти случаи, по словам эксперта, являются «типичной ситуацией», а не исключением.
По мнению политолога, подписание мирного соглашения между Украиной и Россией маловероятно из-за спорного вопроса статуса оккупированных территорий.
«В случае мирного соглашения нужно будет определить статус оккупированных территорий, а здесь — тупик», — пояснил он.