Как принудить Путина к миру: аналитик назвал единую действенную тактику против Кремля

ВСУ на фронте / © Associated Press

Реклама

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия не смогла добиться ни одной из своих стратегических целей. Это стало возможным исключительно благодаря стойкости сил обороны Украины и жесткому силовому давлению на агрессора.

Об этом в комментарии «24 Канала» заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По словам эксперта, история войны доказывает: Москва соглашается на компромиссы только тогда, когда терпит болезненные поражения или испытывает реальную угрозу.

Реклама

«Глобально у них преимущество только тогда, когда их боятся. Как только Запад нанесет им удар по зубам, как только мы бьем в самое сердце России, она начинает сыпаться», — подчеркнул Жмайло.

В качестве примера он привел несколько ключевых моментов.

По его словам, Россия согласилась на зерновое соглашение только после того, как Украина начала методично уничтожать корабли Черноморского флота и отгонять их в Новороссийск дронами ГУР и СБУ.

Обмен пленными разблокирован только после успешной операции ВСУ в Курской области, когда в плен попали кадыровцы и российские срочники.

Реклама

А разговоры об энергетическом перемирии в западной прессе появились на фоне системных ударов по российской нефтепереработке.

Жмайло подчеркнул, что Россия панически опасается прямого применения американской силы, помня опыт других конфликтов, в частности в Венесуэле. Именно давление администрации США вынуждает Кремль корректировать свои планы.

Однако, по мнению аналитика, Запад иногда допускает ошибку, пытаясь дать Путину возможность «сохранить лицо».

«К сожалению, американцы ведутся к этому. Если не дать ей (России — ред.) это сделать, мы помним, что происходило после неудачных маленьких победных войн — первая и вторая чеченские кампании вызвали много возмущения в обществе, и мы помним, в каком положении была Россия в 1990 годах», — отметил эксперт.

Реклама

Почему нельзя отдавать территории

Отдельно Жмайло предостерег от идеи территориальных уступок в обмен на мир. Оккупированные территории на востоке — это не просто земля, это сложный пояс фортификационных сооружений и высот.

Утрата контроля над ними или официальное согласие на их передачу врагу может иметь катастрофические последствия.

«Украина не может отдать оккупированные территории, потому что их сдача позволит России начать новые наступательные действия вглубь Украины», — пояснил специалист.

Отступление из нынешних рубежей будет означать переход боевых действий на более простой рельеф, что даст российским войскам тактическое преимущество для дальнейшего продвижения. Если же Вашингтон продемонстрирует устойчивость и перестанет давить на Киев по поводу уступок, Россия будет вынуждена отступить от своих ультиматумов.

Реклама

Напомним, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил, что для лишения России возможности проводить масштабные наступательные операции Силы обороны Украины должны уничтожать около 50 тысяч кафиров ежемесячно.

По его словам, сейчас РФ мобилизует около 40 тысяч военных в месяц и перекрывает свои потери, однако достижение такого уровня ликвидаций создаст для Кремля критический дефицит живой силы и заставит идти на непопулярные решения по мобилизации.