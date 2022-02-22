Как принудительно вывезенным жителям ОРДЛО вернуться в Украину: алгоритм действий

В МинТОТ заверили, что готовы обеспечить принудительно увезенных жителей ОРДЛО всем необходимым – жильем, едой, медикаментами.

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины опубликовало инструкцию, как принудительно вывезенным жителям террористических "ЛНР" и "ДНР" вернуться в свободную Украину.

Алгоритм действий сообщает пресс-служба МинТОТ.

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Вицепремьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, находясь с рабочим визитом в Луганской области, заверила, что в ведомстве готовы обеспечить всем необходимым — жильем, едой, медикаментами — людей, которые решили покинуть ОР.

Алгоритм действий для граждан, собирающихся переехать на подконтрольную Киеву территорию:

1. Находясь в ТОТ или уже по прибытии на подконтрольную украинскому Правительству территорию (перейдя КПВВ на линии разграничения или пункта пропуска на границе с РФ) можно обратиться за помощью на "горячие" телефонные линии.

2. Следует связываться по номеру, соответствующему той области, в которой человек находится.

3. В телефонном режиме необходимо сообщить на "горячую" линию оперативной дежурной службы гражданской защиты свое местонахождение (КПВВ, населенный пункт, другие ориентиры или данные геолокации) и конкретизировать, какая именно помощь нужна. Очередные "горячих" линий проинструктируют, как действовать, куда двигаться, если речь идет о самостоятельном прибытии к месту временно предоставления жилья, пункта питания или медицинской помощи.

Номера "горячих" линий службы гражданской защиты: Луганская область – 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00 Донецкая область – 062-645-82-82, 050-347- 90-70 Харьковская область – 057-700-30-90.

Также существуют негосударственные организации, которые тоже могут помочь жителям ОРДЛО:

" Восток SOS". Основные контакты по общим вопросам: (068) 220 43 37, (095) 397 98 48, (093) 923 14 86. Также можно заполнить онлайн-форму для получения помощи.

Основные контакты по общим вопросам: Также можно заполнить для получения помощи. "Донбасс SOS" оказывает информационную и юридическую помощь ВПЛ и гражданскому населению на неподконтрольных территориях. Горячая линия: 0 800 309 110.

оказывает ВПЛ и гражданскому населению на неподконтрольных территориях. Горячая линия: "Право на защиту" Офисы есть в Северодонецке, Славянске, Бахмуте, Мариуполе, Курахово, Днепре, Запорожье и Харькове. Горячая линия для помощи ВПЛ: (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, (093) 507 50 90.

Офисы есть в Северодонецке, Славянске, Бахмуте, Мариуполе, Курахово, Днепре, Запорожье и Харькове. Горячая линия для помощи ВПЛ: Гуманитарная миссия "Подснежник" помогает с вещами первой необходимости, юридические консультации. Горячая линия: 093 20 222 32.

помогает с вещами первой необходимости, юридические консультации. Горячая линия: "Данский совет по вопросам беженцев" помогает в гуманитарных вопросах, связанных с пересечением линии разграничения. Контактный центр бесплатной правовой помощи: 0 800 213 103.

помогает в гуманитарных вопросах, связанных с пересечением линии разграничения. Контактный центр бесплатной правовой помощи: "Красный крест" в Украине – помогают ВПЛ. Контакты: Луганская обл. – 050 267 43 57; Донецкая обл. – 050 450 69 90, 062 646 03 33.

В Минреинтеграции отмечают, что сейчас идет процесс наработки правительством и местными властями решения практических проблем, возникающих в процессе перемещения граждан с ВТО, которые ищут убежища на контролируемой украинской территории.

Напомним, что на временно оккупированной территории Украины идет принудительная мобилизация. Призову подлежат даже несовершеннолетние ребята от 17 лет.

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