Как происходит бронирование военнообязанных: во Львовской ОВА рассказали детали

Если предприятие критически важное, оно должно пройти этап признания его таким.

Процесс бронирования можно разделить на несколько этапов. Львовская ОВА после того, как подает запрос на бронирование, проверяет все документы и направляет их дальше — в Генштаб.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Львовской ОВА Андрей Годик 7 марта.

"Если субъект обращения ссылается на одно из трех оснований первых, которые мы перечислили, непосредственно обращение к субъекту рассмотрения, в данном случае областная военная администрация. Областная военная администрация проверяет полноту пакета документов, соответствие тех оснований, на которые ссылается субъект представления, в дальнейшем направляет на Генеральный штаб и соответственно после Генерального штаба пакет документов рассматривается для принятия окончательного решения о бронировании военнообязанных Министерством экономики, которое уже принимает окончательное решение", — отметил Годик.

Также читайте Отсрочка от мобилизации: как оформить в ТЦК

Если же предприятие критически важное, оно должно пройти этап признания его таким.

За рассмотрением пакетов документов органы местного самоуправления и их коммунальные предприятия, учреждения и организации обращаются в районные военные организации Львовской области.

"Все что касается областного подчинения или бизнеса, субъектом рассмотрения вопроса относительно критической важности предприятия и бронирования их работников в данном случае будет Львовская областная военная администрация. Я уже упоминал об отдельном порядке, определяющем четкие критерии, по которым можно установить и определить ли предприятие является критически важным или нет", — говорит Годик.

Добавим, критически важное предприятие должно отвечать определенным критериям по общей сумме налогов и сборов. Кроме того, предприятие должно иметь важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориального общества.

Напомним, названы три причины, по которым можно не приходить в территориальный центр комплектования по повестке.

Мобилизация и путь на фронт: как психологически подготовиться к войне?

Читайте также: