Как происходит возвращение пленных и насколько эффективен диалог с Россией по этому поводу: Буданов объяснил детали

Ситуация с возвращением военнопленных в Украину уникальна. Поскольку раньше ни одна страна не проводила обмены при ведении боевых действий.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью "Голосу Америки", отвечая на вопрос, как вообще сегодня происходит возвращение военнопленных и насколько возможен и эффективный диалог с Россией по этому поводу.

"Ситуация во всех аспектах уникальна. Потому что, возможно, где-то это было, но так мы консультировались, как говорится, со многими иностранными партнерами, как они это все делают. Ни один из них не проводил обмены во время ведения боевых действий. Это в принципе пока удается только нам. Сказать, что все прекрасно — это совершенно не так, это будет ложью с моей стороны. Поскольку есть люди и их много в плену. Нельзя сказать, что дела идут прекрасно. Сказать, что ужасно, при всем уважении и понимании деликатности вопроса, тоже нельзя. Потому что, эти обмены идут и возвращены уже около 2 тысяч человек. Это достаточно значительное количество. Поэтому все идет в рабочем порядке. К сожалению, российская сторона часто ставит "палки в колеса", как говорится. Но все же находим действенные механизмы, заставляющие их идти на такие шаги. Около 2 тысяч мы вернули. Поймите, это значительные цифры", — объяснил Буданов.

Руководитель ГУР также рассказал, что около 40% удерживаемых в заложниках — гражданские люди.

"К сожалению, у них по количеству военнопленных больше, чем у нас. Это очень легко объясняется. Прежде всего 90% всех военнопленных они захватили в первые дни. Первые дни – первый месяц. Плюс страшная трагедия в Мариуполе, когда были вынуждены все пойти на тот шаг, на который пошли. Но есть и другая, скажем так, сторона. Не достаточно широко известная. Около 40% тех, кого удерживают в заложниках — гражданские люди. Просто гражданские. Поэтому в принципе понятно, что наше количество меньше. Мы не берем гражданских в плен. Там куча женщин, к сожалению, и детей, всевозможные там старосты, почтальоны, железнодорожники, мэры, дворники есть. Там все есть", — отметил он.

Отвечая на вопрос, есть ли такие, о которых Украина просто не знает, Буданов сказал: "Вероятнее всего кто-нибудь есть, но, поверьте, 99% понятны".

Напомним, в Минреинтеграции обратились к украинцам с важным заявлением по обмену пленных.

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