Как прошла ночь в регионах Украины: где раздавались взрывы и были обстрелы

Ночь в некоторых регионах Украины была неспокойной.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки один обстрел (18 взрывов), враг из минометов обстрелял Корюковский район. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 8 взрывов. Обстрелы подверглись Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Белопольская и Середино-Будская громады. Без последствий.

Запорожская область: за прошедшие сутки враг нанес 99 ударов по 17 населенным пунктам области.

Россияне атаковали 14 беспилотниками Железнодорожное, Гуляйполе, Новодаровку, Белогорье и Пятихатки, а также совершили 5 РСЗО-обстрелов Роботиного, Новоандреевки, Новоданиловки и Малой Токмачки.

Во время вражеского удара обстрела повреждены дом и хозяйственная постройка. Мирные жители не пострадали.

Днепропетровщина: ночью под удар попала Красногригорьевская громада Никопольского района. По ней агрессор целился из тяжелой артиллерии.

Обошлось без жертв. Защитники ПВК "Восток" сбили ракету над Днепровским районом.

Враг четыре раза в течение вчерашнего дня гнал по Никопольщине.

Утром – по районному центру. А вечером – по Марганецкой громаде. Всюду применял тяжелую артиллерию. Без жертв.

Харьковщина: на Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Уды Богодуховского района, Тернова Харьковского района, Волчанск, Варваровка Чугуевского района.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, где силами обороны отразили 13 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

Луганщина: вчера россияне ударили из авиации по Серебрянскому лесу, территорию которого пытались штурмовать восемь раз. Еще несколько атак врага остановлены вблизи Стельмаховки.

Под огонь артиллерии и минометов попали Невское и Белогоровка.

За сутки противник совершил 127 обстрелов (537 снарядов).

Донетчина: под огнем находились 12 населенных пунктов. Поврежден 21 жилой дом. В сутки: один человек погиб, 2 раненых.

Николаевщина: вчера днем враг наносил артиллерийские обстрелы по с. Солончаки Куцурубской общины. Ночью вражеские обстрелы подверглась открытой территории между селами Солончаки и Дмитровка. Пострадавших нет.

Также ночью вражеские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Без пострадавших.

Одесская область: ночью противник атаковал 11 ударными БпЛА типа "Shahed" из мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой из воздушного пространства оккупированной Запорожской области. В результате боевой работы противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 10 ударных БПЛА "Shahed-136/131" в пределах области.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 82 обстрела (338 снарядов), из них по г. Херсон — 10 обстрелов (38 снарядов).

Россияне попали в районы 26 населенных пунктов области, учебное заведение в Херсоне.

В результате ночных российских обстрелов Тягинки погиб мужчина. Спасатели обнаружили тело местного жителя в результате обследования пораженного участка.

Вчера днем обстреляла жилой дом в Ивановке. В собственном доме пострадала 71-летняя местная жительница. Ее госпитализировали с взрывной травмой. Врачи проводят обследование и оказывают пострадавшую помощь.

За сутки по области: один человек погиб, еще один получил ранения.

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