Как прошла ночь в регионах Украины: где раздавались взрывы и были обстрелы

Ночь в Украине на 30 декабря прошла с обстрелами. Ситуация в регионах по данным областных государственных администраций.

Хмельнитчина: за сутки в пределах области были сбиты две крылатые ракеты и 2 БпЛА воздушных сил противника. В нескольких громадах области повреждено более 10 частных домовладений, детский сад, дом культуры, библиотека, старостат.

Обошлось без пострадавших.

Черкасская область: ночь – спокойно. Вчера днем область находилась под вражеским обстрелом. Около 15:00 российская ракета попала в жилищный сектор в Смиле: 9 пострадавших, более полусотни поврежденных домов. В настоящее время идет ликвидация последствий.

Черниговщина: в сутки — 12 обстрелов (56 взрывов). Враг обстреливал Новгород-Северский и Корюковский районы из минометов, БМП, FPV-дронов. В приграничном селе Семеновской громады FPV-дрон попал в нежилой дом. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные о последствиях уточняются.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 13 взрывов. Без последствий.

Вчера в течение дня российские войска совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 84 взрыва.

Запорожская область: за прошедшие сутки россияне нанесли 196 ударов по 22 населенным пунктам области.

Оккупанты выпустили 12 ракет по Запорожью, Отрадному и Матвеевке, атаковали 34 беспилотниками Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевку, Новоданиловку, Новодаровку, Волшебное, Красное, Малиновку, Малую Токмачку, Левадное и Роботино, а также осуществили .

По территории Гуляйпольского, Щербаков, Полтавки, Луговского, Роботино, Степного, Пятихаток, Плавней и других прифронтовых городов и сел пришлось 145 артобстрелов.

Поступили 116 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Днепропетровщина: вчера утром была наиболее массированная атака за все время полномасштабного вторжения. Над областью сбили 18 ракет.

В Днепре в результате попадания погибли шесть человек, 33 ранены.

Поврежден торговый центр, роддом, разрушен частный дом, повреждены 8 админзданий, около 20 многоэтажек и автомобили.

Задело и Новомосковск. Там пострадали два человека. Повреждены 42 частных дома.

Никопольский район 5 раз обстреляли из артиллерии и применили дроны-камикадзе. Били по Никополю, Мировской и Марганецкой громадам. В Никополе пострадали трое мужчин.

Ночь прошла тихо. Сегодня в Днепре объявлен день траура.

Харьковщина: в результате вражеского ракетного обстрела по г. Харьков, который произошел 29 декабря, погибли три человека. В течение дня в Областную клиническую больницу госпитализировали всего 18 раненых: 17 мужчин, 1 женщину.

В течение суток артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам Харьковщины.

ВСУ отбили в течение суток 14 атак врага возле Синьковки Купянского района.

Сегодня утром враг обстрелял с. Казачья Лопань Харьковского района. Пострадавших и разрушений нет.

В с. Ольховатка Изюмского района мужчина 1979 г.р. подорвался на мине "лепесток". Пострадавшего с осколочным ранением стопы госпитализировали.

Луганщина: вчера противник продолжил массированные авиационные удары по прифронтовым селам и укреплениям украинских защитников.

В нашей полосе ответственности зафиксировано не менее 14 ударов с неба. В частности, в районах Макеевки, Невского, Серебрянского лесничества.

Невское, Белогоровка и территории вокруг попали под плотные минометные и артиллерийские обстрелы.

За сутки противник совершил 176 обстрелов (569 снарядов).

Донетчина: под огнем россиян находились 11 населенных пунктов. Повреждены 22 жилых дома (из них 2 — многоквартирных), административное здание, 2 гражданских автомобиля, школа, отделение полиции, котельная "Кураховской ТЭС".

За сутки в Донецкой области: 5 раненых.

Николаевщина: в течение суток силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен вражеский БпЛА "Shahed-131/136".

Вчера артиллерийские удары фиксировались по окрестностям и с. Солончаки Куцурубской громады. Также враг совершил пуск беспилотного летательного аппарата неустановленного типа со сбросом осколочных боеприпасов. Пострадавших нет.

Вчера обстрелы потерпела акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: в сутки по области противник совершил 108 обстрелов (536 снарядов), из них по г. Херсон — 9 обстрелов (24 снарядов).

Россияне попали в районы 23 населенных пунктов области, гуманитарный штаб в Бериславском районе, объект критической инфраструктуры, общежитие и организацию по обслуживанию лифтов в Херсоне.

Под огнем находился Берислав. Российская армия ударила из беспилотника по 70-летнему местному жителю, который ехал по городу на скутере. В результате сброса взрывного предмета мужчина получил взрывную травму и ранение ноги.

Также вчера в больницу обратился 63-летний мужчина, 28 декабря потративший под обстрел в селе Красный Маяк. У него диагностировали взрывную травму, сотрясение мозга и ранение головы.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

Вчера днем россияне снова обстреляли Херсон. Под огнем оказались многоквартирные дома, общежитие образовательного учреждения, а также гаражные помещения. Пострадали три херсонца. Их доставили в медицинское учреждение.

Вечером противник совершил вражеский обстрел г. Херсон. Предварительно установлено, что имело место попадание 2 БПЛА типа "Шахед" в здание "Херсонлифт", повлекшие значительные разрушения здания. Также было повреждено 6 автомобилей, один автомобиль сгорел.

За сутки по области пять человек получили ранения.

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