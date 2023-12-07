Как прошла ночь в регионах Украины: в Одесской области погиб водитель, а Запорожье оккупанты крыли огнем

Ночь в регионах Украины была неспокойной.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Хмельнитчина: ночью во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили над территорией области ударный БпЛА.

Сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры не поступало.

Черниговщина: за сутки — 4 обстрела, (22 взрыва). Враг использовал минометы, авиацию, бил по Корюковскому и Новгород-Северскому районам. В приграничной деревне Новгород-Северской громады россияне сбросили взрывное устройство на авто, люди не пострадали.

Сумщина: ночью россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 6 взрывов из минометов.

Вчера в течение дня россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 109 взрывов.

В Середино-Будской громаде в результате обстрела из РСЗО получили ранения 2 гражданских лица. Также обстрелом повреждены 5 частных домов, 4 многоквартирных дома, помещения больницы, городского совета, лицея, хозяйственное сооружение, помещение багажного отделения и платформы железнодорожного вокзала, помещение отеля.

Запорожская область: 112 ударов по 22 населенным пунктам области; мирные жители не пострадали.

Враг обстрелял из РСЗО и ударил авиаснарядом по Роботиному, а также атаковал беспилотниками Гуляйполе, Малиновку, Малую Токмачку, Луговское и Левадное.

По территории Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Волшебного, Левадного, Полтавки, Малиновки, Верхней Терсы, Степногорска, Каменского, Лобкового и других прифронтовых городов и сел пришелся 101 артудар.

Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Днепропетровщина: дважды за вчерашний день агрессор бил по Никополю. Применил дрон-камикадзе и артиллерию. Поврежденный объект инфраструктуры. Обошлось без погибших и пострадавших.

В Никопольском и Днепровском районах отработали наши силы ПВО.

Ночью было неспокойно на Никопольщине. Россияне ударили по районному центру. По городу работала тяжелая артиллерия. Без жертв.

Харьковщина: артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 21 населенный пункт.

В результате обстрела с. Подолы Купянского района получили осколочное ранение две женщины 58 и 49 лет. Последняя от госпитализации отказалась. Поврежден частный дом.

В результате обстрела г. Купянск поврежден фасад двухэтажного административного здания. Потерпевших нет.

В пгт. Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела горели частные дома. Скорее всего, также повреждено 3-х этажное здание бывшего предприятия, остекление окон вокзала. Пострадавших нет.

По меньшей мере, 4 раза оккупанты наносили удары по Куриловке Купянского района. Есть повреждения частных домов без пострадавших.

Луганщина: вчера оккупанты открывали огонь и по Макеевке, и по Невскому, осознавая, что там остаются гражданские. Также врагом обстреляна Белогоровка – из минометов, артиллерии и авиации. Удары с неба нанесены и по Серебрянскому лесу.

За сутки противник совершил 154 обстрела (568 снарядов).

Донетчина: под огнем россиян за прошедшие сутки — 10 населенных пунктов. Поврежден жилой дом, 2 ангара, железнодорожный путь, экскаватор, ЛЭП. В сутки — 4 раненых.

Николаевщина: ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены три ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Вчера утром и ночью вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории г. Очаков и Очаковской громады. Пострадавших нет.

Одесская область: сегодня ночью российские террористы почти два часа атаковали ударными беспилотниками Измаильский район. Наши силы ПВО сбили подавляющее количество "Шахедов".

Оккупанты прицельно атаковали именно припортовую инфраструктуру Подунавья. Повреждены складские помещения, элеватор и грузовики. Водитель одной из фур погиб. На месте произошел пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Херсонщина: в сутки по области противник совершил 88 обстрелов (387 снарядов), из них по г. Херсон — 11 артиллерийских обстрелов (29 снарядов).

Россияне попали в районы 29 населенных пунктов области; территорию и постройки насосной станции в Бериславском районе.

Ночью противник нанес удар БПЛА типа "Шахед 136" в районе н.п. Отрядокаменка. Без пострадавших.