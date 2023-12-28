Как прошла ночь в Украине: где раздавались взрывы

В Херсонской области есть жертвы.

Ночь в Украине, 28 декабря, прошла с обстрелами. Ситуация в регионах по состоянию по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — два обстрела (11 взрывов). Враг из артиллерии и минометы обстреливал Новгород-Северский и Корюковский районы.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью россияне совершили минометный обстрел Середино-Будской громады. Зафиксировано четыре взрыва. Без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 84 взрыва.

Запорожская область: враг вел огонь по 25 населенным пунктам области, зафиксирован 151 удар.

Оккупанты совершили 28 БПЛА-атак по Широкому, Новоандреевке, Малиновке, Роботино, Красному, Левадному, Полтавке, Темировке, Новоивановке, Малой Токмачке и Новодаровке, обстреляли из РСЗО Роботино, Малую Токмачку, Преображенское и Степное.

114 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Белогорья, Новоандреевки, Щербаков, Волшебного, Пятихаток, Каменского, Лобкового и других прифронтовых городов и сел.

Мирные жители не пострадали.

Днепропетровщина: в течение вчерашнего дня агрессор обстреливал Никопольщину из артиллерии – Мировскую и Марганецкую громады, также райцентр. На последний направил и дроны-камикадзе. Повреждены многоэтажки, 9 частных домов и газопровод. Без жертв. Ночью над областью защитники сбили два беспилотника оккупантов.

Харьковщина: артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам Харьковщины.

Вчера днем оккупанты нанесли удары по с. Куриловка Купянского района. Поврежден частный дом, линия электропередач. Без пострадавших.

Луганщина: наши военные отразили три штурма в Серебрянском лесничестве, где противник пытался прорвать украинскую оборону, используя авиацию.

За сутки противник совершил 135 обстрелов (548 снарядов).

Донетчина: под огнем россиян прошедших суток находились Авдеевка, Железное, Торецк, Курахово, пгт Нью-Йорк, с.Новобахмутовка, с.Бердичи, с.Переизное, с.Новоселовка Первая, с.Нескучное.

Повреждены 5 жилых домов, здание больницы, 2 хозяйственные постройки, служебный автомобиль. За сутки в Донецкой области: 2 раненых.

Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по с. Дмитровка Куцурубской громады. Пострадавших нет.

В течение дня вчера артиллерийские удары фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 80 обстрелов (404 снаряда), из них по г. Херсон — три артиллерийских обстрела (9 снарядов).

Утром, 27 декабря, российская армия убила гражданского в Новобериславе. Смертельные ранения получил 59-летний мужчина. В момент обстрела он шел по улице.

Оккупанты в очередной раз били по Бериславу. Утром враг беспилотниками атаковал медучреждение. Ранение получил 47-летний техработник. Ему оказали помощь на месте. В здании есть разрушение.

Российские войска обстреляли Тягинку. Травмы средней тяжести получил 70-летний мужчина. Его доставили в медучреждение для оказания помощи.

В результате артиллерийского обстрела Станислава травмы получил 35-летний мужчина. Пострадавший доставлен в больницу.

За сутки по области: один человек погиб, шестеро получили ранения.

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